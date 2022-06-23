Innostage выбрала стратегического партнера в направлении кибербезопасности

Компания Innostage, российский ИБ-интегратор, объявляет о стратегическом партнерстве с компанией Positive Technologies, разработчиком ИБ-решений и сервисов.

Предпосылки к выбору Positive Technologies в качестве стратегического партнера ГК Innostage формировалась в течение нескольких лет. Первым этапом стало развитие технологического сотрудничества. Центр предотвращения киберугроз CyberART со стороны Innostage и экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) наладили совместную работу в обнаружении новых уязвимостей, исследовании способов эксплуатация хакерами уже известных недоработок ПО, применении злоумышленниками новых тактик и техник кибератак. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Новый импульс росту экспертизы придало регулярное участие команды Innostage в проведении кибербитвы The Standoff, в ходе которой команды защитников условного города-государства противостоят атакам «белых» хакеров, применяющих все известные методики взлома. В рамках подготовки к событию команда Innostage с высокой точностью воссоздает ИТ-инфраструктуру виртуального города для максимальной реалистичности кибербитвы. Эксперты Innostage осуществляют детальный разбор каждого инцидента на площадке The Standoff с применением решений Positive Technologies, вырабатывают лучшие практики взаимодействия с софтом вендора и привносят их в реальные проекты по обеспечению кибербезопасности.

Более чем 20-летний опыт основного инженерного состава и практика по реализации ИБ-проектов и проектов по созданию и трансформации ИТ-инфраструктуры сформировали внутри Innostage концепцию киберустойчивости. Эта доктрина находит свое продолжение в понятии практической безопасности в трактовке Positive Technologies, когда недопустимые события не могут быть реализованы. Заключив стратегическое партнерство, компании объединили взаимодополняющие концепции и компетенции и готовы менять ландшафт кибербезопасности страны.

«Обе компании нацелены на переосмысление ИБ как функции, на переход от стандартной эшелонированной защиты к созданию условий – в том числе и инфраструктурных – делающих реализацию недопустимого события в ходе атаки невозможным. Основным результатом нашего стратегического партнерства я вижу успешную реализацию такого подхода совместными усилиями», — сказал Айдар Гузаиров, генеральный директор ГК Innostage.

«Помимо выдающегося финансового результата – лучший партнер 2021 г. – мы ценим то, насколько глубоко Innostage погружена в развитие отрасли ИБ в России. Компания успешно “приземляет” принципы практической безопасности и киберустойчивости на реальные проекты: за минувший год мы совместно осуществили 29 внедрений MaxPatrol SIEM – больше, чем с любым другим партнером. Сильная сторона Innostage – это люди, которые компетентно решают задачи в постоянно меняющемся ландшафте киберугроз. Уверены, что совместная работа в русле развития принципов практической безопасности в отечественных компаниях выведет их киберустойчивость на принципиально иной уровень», – отметил Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России.

Планы сотрудничества компаний на ближайший год включают кратный рост оборота Innostage по продуктам Positive Technologies. Партнеры продолжат реализацию совместных проектов по построению у заказчиков центров противодействия кибератакам. Эти проекты будут основаны на коллаборации средств защиты и мониторинга Positive Technologies и дополнены собственными продуктами Innostage. Кроме того, компании планируют запуск ряда совместных образовательных и социально-значимых инициатив в области кибербезопасности, направленных на усиление кадрового потенциала российской сферы ИБ.

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Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. В рейтинге CNews Security компания занимает 12 место, а также четвертую позицию среди ИБ-интеграторов. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.