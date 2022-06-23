Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак

20 июня 2022 г. стартовала приемная кампания в вузы. В этот же день произошла масштабная DDoS-атака на сайты университетов. Атаке был подвергнут и сайт ЮУГМУ.

Они отследили, что в период с 21:30 до 22:30 ежеминутно происходило больше 20 тыс. запросов к сайту, однако работа не была остановлена. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко».

Страницы для пользователей открывались в обычном режиме. Обеспечить защиту сайта от нелегитимных запросов помог модуль Web Application Firewall в Ideco UTM . Данный модуль позволяет защитить опубликованные с помощью Ideco UTM веб-приложения от различного вида атак (включая атаки SQLi, XSS, DoS, и др.).

В университете с сентября 2019 г. используется аппаратная платформа Ideco UTM MX. В благодарности от ректора университета, Андрея Важенина говорится: «Сейчас мы в очередной раз убедились, что сделали правильный выбор. Продукт действительно защищает наши ресурсы и обеспечивает бесперебойную работу систем».

«Мы стремимся делать простое решение для защиты от всех современных угроз безопасности. В этом году защитный функционал Ideco UTM был быстро адаптирован к изменившемуся ландшафту угроз. Мы блокируем угрозы по списку НКЦКИ, GeoIP (из недружественных государств), улучшены возможности по блокировке DoS-атак и защите веб-ресурсов. Рад, что это принесло ощутимый результат одному из наших самых близких клиентов, – отметил директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.