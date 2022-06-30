«РТК-солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности

Компания «РТК-солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.8, сообщили CNews представители «РТК-солар». Решение обеспечивает контроль доступа приложений к веб-ресурсам и защиту веб-трафика. В обновление вошла система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, IPS), автоматизированное реагирование на проблемы фильтрации, специальная база данных для мониторинга показателей работы системы, справка по работе со слоями политики, модернизация раздела «Политика» и настроек журналирования.

В Solar webProxy 3.8 добавлен программный модуль системы обнаружения вторжений Suricata, в который встроен сигнатурный анализ трафика. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать передаваемые пакеты, сравнивать их с известными классами угроз и мгновенно реагировать по заданному сценарию. В частности, пользователю доступны действия: разрешить соединение, уведомить администратора безопасности о соединении, сбросить соединение, заблокировать соединение с возвратом ответа.

Список правил IPS сгруппирован по классам угроз и представлен в блоке «Межсетевой экран». Каждый класс анализирует определенный тип сигнатур с одинаковым уровнем угрозы – их в системе пять. В системе предусмотрена гибкая настройка IPS – возможность исключения трафика по сетевым параметрам, а также исключения сигнатур или классов угроз. Это позволяет минимизировать ложные срабатывания IPS и предотвратить вызванные с ними нарушения бизнес-процессов. Отслеживание срабатываний в режиме реального времени доступно в новом разделе «Предотвращение вторжений».

«В современных реалиях задача анализа веб-трафика приобрела колоссальное значение, от эффективности этого процесса зависит общий уровень защищенности всей компании, – отметила Анастасия Хвещеник, бизнес-архитектор Solar webProxy компании "РТК-солар". – Перед нашими заказчиками стоят задачи обеспечения своевременной защиты в условиях постоянно растущих киберугроз и совершенствования инструментария атак, и мы учитываем это в стратегии развития системы Solar webProxy».

Кроме функционального развития, в каждой новой версии шлюза веб-безопасности ряд изменений нацелен на улучшение пользовательского опыта. Так, в Solar webProxy 3.8 появился выбор сценариев реагирования на проблемы фильтрации. При детектировании проблем с фильтрацией в предыдущих версиях Solar webProxy перезапускать сервисы можно было только вручную. Теперь можно выбрать сценарий автоматического реагирования: остановить или перезапустить сервисы.

В предыдущей версии Solar webProxy 3.7 в целях минимизации обращений пользователя к командной строке в интерфейсе стали доступны журнал с информацией о работе системы и просмотр сетевых соединений. В новой версии на случай увеличения размера базы данных, которое может спровоцировать проблемы в работе сервера, появилась возможность перенести ее на внешний сервер большего объема.

Чтобы пользователям было удобнее ориентироваться, в слоях раздела «Политика» были разделены настройки межсетевого экрана и контентной фильтрации, а также добавлены визуальные значки для каждого инструмента в этом разделе. Чтобы пользователь меньше обращался к документации, а настройка системы была интуитивно понятна, для некоторых слоев в «Политике» была добавлена справка с подробной информацией о работе с ними. Для минимизации действий по развертыванию и администрированию системы в Solar webProxy 3.8 в «Общие настройки» была включена настройка ротации файлов категоризатора веб-ресурсов и сервисов контроля приложений (nDPI).

«РТК-солар» – национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой – 50+ компаний из Топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления – аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы первого в РФ и лидирующего на рынке коммерческого SOC – Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ – Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener и систему мониторинга эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП.

Штат компании 1100+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.