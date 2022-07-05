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Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель компании «РКТ-Солар», разработчика Solar appScreener.

Академия ФСО России – военное образовательное учреждение высшего образования. В задачи вуза в числе прочего входит подготовка кадров для органов государственной охраны и других государственных ведомств, в которых предусмотрена военная служба. Академия ФСО России также занимается организацией и проведением прикладных научных исследований по актуальным проблемам укрепления обороноспособности и безопасности страны.

Одна из важнейших в условиях современного мира специальностей, которую можно получить в Академии ФСО России – информационная безопасность телекоммуникационных систем. Подготовка будущих специалистов по кибербезопасности носит не только теоретический, но и практико-ориентированный характер, поскольку по окончании вуза выпускникам предстоит работать с государственными информационными системами, противостоять современным киберугрозам.

Использование Solar appScreener помогает студентам улучшить навыки проверки ПО на наличие в нем угроз безопасности. Анализатор кода позволяет усилить практический аспект обучения в части повышения защищенности программного обеспечения. Сканер не просто подсвечивает ошибки в проверяемом коде, но и предоставляет подробную информацию о характере угрозы и способах ее устранения. Кроме того, инструмент обладает удобным интерфейсом и широким охватом языков программирования – сегодня их 36. Решение автоматически определяет, на каком языке написан код, а также умеет работать с программами, которые написаны сразу на нескольких языках.

«Возможности Solar appScreener позволяют успешно использовать его не только в рабочих, но и в образовательных целях. Прежде всего, благодаря тому, что в продукте мы делаем акцент на рекомендациях, как устранить выявленную угрозу, – отметил Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – К моменту выпуска из вуза студенты будут обладать практическими навыками работы с современным анализатором кода, в котором используются продвинутые технологии и сложные алгоритмы поиска уязвимостей. Такие знания очень пригодятся, когда специалисты будут работать над повышением защищенности информационных систем, в том числе отвечая за построение процессов безопасной разработки ПО».

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