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«Крок» стала партнером NGR Softlab

NGR Softlab заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией «Крок».

NGR Softlabразработчик интеллектуальных систем управления безопасностью, инструментов анализа и мониторинга ИБ. Продукты компании зарегистрированы в реестре российского ПО, в скором времени некоторые из них получат сертификацию по 4 уровню доверия на основании решения ФСТЭК.

Для обеспечения конфиденциальности данных и предотвращения киберугроз для бизнеса «Крок» будет предлагать заказчикам три решения NGR Softlab:

Alertix — комплекс инструментов мониторинга ИБ, автоматического сканирования угроз и предоставления информации для быстрой нейтрализации через визуализацию динамики инцидентов и значений хранимых данных.

Infrascope — контроль действий учетных записей для достижения прозрачности управления привилегированным доступом с целью предотвращения внутренних и внешних атак, а также взлома УЗ.

Dataplan — аналитический комплекс для обработки данных с использованием алгоритмов машинного обучения, способный обнаруживать угрозы, которые не могут быть выявлены типовыми ИБ-системами, анализировать данные и объединять их для трансформации и визуализации.

«Мы стремимся постоянно расширять сеть технологического партнерства для создания надежной импортонезависимой отечественной ИТ-экосистемы. Сотрудничество позволит нашим компаниям обеспечивать безопасную цифровую среду, масштабировать проектный опыт и развивать ключевые экспертизы», — сказал Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности ИТ-компании «Крок».

«Крок» давно зарекомендовал себя в адаптации российского ИТ-ландшафта под реалии цифровой трансформации и импортозамещения как надежный партнер. Несомненно, подписанное соглашение о сотрудничестве позволит предлагать российским заказчикам новые высококлассные решения для защиты инфраструктуры от атак любого типа», — отметил генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов.

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