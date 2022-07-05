«Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей

«Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему большинству видов кибератак, продукт предназначен для использования в различных областях: промышленности, энергетике и системах умных городов, включая дорожную инфраструктуру, системы видеонаблюдения и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Шлюз позволяет подключать устройства интернета вещей к облакам и строить сквозные цифровые бизнес-сервисы на доверенных данных. Благодаря специальной методологии разработки на базе операционной системы KasperskyOS продукт обладает исходной безопасностью и обеспечивает защиту IoT-инфраструктуры от кибератак.

По данным аналитического агентства ARC Advisory, мировой рынок шлюзов данных (подобных Kaspersky IoT Secure Gateway 1000) будет активно развиваться. Число шлюзов с сетевой/кабельной передачей данных уже в этом году составит более миллиона (1014300 устройств) и будет ежегодно расти на 20%; для шлюзов с сотовой передачей данных эти показатели составят, соответственно, почти полмиллиона (475 тыс. шт.) и 12%. В сумме за 2022 г. таких устройств в мире будет почти полтора миллиона. На российском рынке индустриальные шлюзы тоже востребованы: на сегодняшний день «Лаборатория Касперского» оценивает их количество минимум в 77,5 тыс. устройств и прогнозирует ежегодный рост около 15%.

Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 работает на аппаратной платформе Advantech UTX-3117 под управлением операционной системы KasperskyOS. В нем реализован подход secure-by-design, при котором безопасность закладывается на стадии проектирования. KISG 1000 защищает от различных видов атак: сетевых, DDoS, MITM («человек посередине»), действуя по принципу Default Deny (запрет по умолчанию). В состав продукта входит технология обнаружения и предотвращения вторжений, которая распознает и блокирует вредоносную активность.

Шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 помогает администраторам контролировать, что происходит в инфраструктуре интернета вещей. Он обнаруживает и классифицирует все устройства, которые пытаются к ней подключиться. Управление событиями безопасности шлюза происходит через консоль централизованного управления Kaspersky Security Center. KISG 1000 поддерживает протоколы Syslog и MQTT, позволяющие передавать информацию об инцидентах во внешние системы, такие как SIEM или облачные платформы.

«Согласно исследованию Gartner, 61% организаций демонстрируют высокий уровень зрелости при использовании интернета вещей: компании осознают важность развертывания IoT-решений в связке с корпоративной ИТ-стратегией. Однако учитывая разнообразие устройств интернета вещей и риски их применения, традиционных подходов к безопасности технологий не всегда достаточно — бизнесу требуются специализированные решения, — сказал Андрей Суворов, руководитель направления по развитию бизнеса на базе операционной системы KasperskyOS «Лаборатории Касперского». — Компания считает защиту IoT/IIoT одним из ключевых направлений развития и перспективным рынком. Поэтому была создана дочерняя компания “Апротех”. Это технологический партнер “Лаборатории Касперского”, совместно мы создаем на базе операционной системы KasperskyOS линейку кибериммунных продуктов Kaspersky IoT Infrastructure Security, в которую вошел и шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000».

«Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 — это новый инструмент для киберзащищенной цифровой трансформации предприятий в промышленности и других отраслях. С ним можно безопасно подключать оборудование к информационным системам, доверенным образом передавать на аналитические платформы данные и при этом не переживать за надежность IoT-инфраструктуры, которая защищена на уровне шлюза. KISG 1000 — ключевой компонент сквозных цифровых сервисов, позволяющих компаниям видеть реальную картину производств, эффективнее управлять оборудованием, предотвращать нештатные ситуации и строить новые бизнес-модели, вступая в эпоху Индустрии 4.0», — отметил Максим Карпухин, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех», дочернее предприятие «Лаборатории Касперского», развивающее IoT-продукты на базе KasperskyOS).

Кибериммунитет — это «врожденная» защищенность ИТ-системы, ее способность противостоять кибератакам без использования дополнительных средств безопасности. Подавляющее большинство видов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций.

«Лаборатория Касперского» разработала кибериммунный подход к созданию ИТ-решений, а также собственную операционную систему KasperskyOS — платформу для разработки кибериммунных продуктов. Такие продукты востребованы в отраслях, где существуют повышенные требования к кибербезопасности, надежности и предсказуемости работы ИТ-систем — в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, системах умного города.

***

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям эффективно и безопасно пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнерами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги «Апротех», в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям.