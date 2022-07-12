«Лаборатория Касперского»: злоумышленники в письмах обманом вынуждают людей перезванивать им

«Лаборатория Касперского» предупреждает, что сейчас набирает обороты одна из разновидностей вишинга или голосового фишинга. В рамках этой схемы человек получает письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение, например, о том, что с его счёта пытаются снять крупную сумму. Чтобы отменить транзакцию, якобы нужно позвонить по указанному номеру телефона. Только с марта по июнь 2022 г. эксперты компании зафиксировали около 350 тыс. таких писем по всему миру, причём их число растёт, на июнь пришлось почти 100 тыс.

Вишинг может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций. Рассылка спама — это первый этап. Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то её начинают «обрабатывать». Цель злоумышленников — выманить конфиденциальные данные либо убедить перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство ПО для удалённого управления. В последнем случае мошенники затем выводят деньги со счёта без прямого участия пользователя.

Чаще всего письма вишеров стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, например, крупного интернет-магазина, платёжной системы или сайта ПО, доступ к которому предоставляется по подписке. Задача сообщения — заставить пользователя действовать быстро и необдуманно. Обычно текст составлен так, чтобы сложилось впечатление, что он создан автоматически. Скорее всего, это нужно, чтобы жертве не пришло в голову ответить на письмо, а сразу навести её на мысль позвонить по указанному номеру. Как правило, злоумышленники звучат весьма убедительно, они могут торопить или запугивать абонента, чтобы у него не было времени подумать.

«К сожалению, даже продвинутые пользователи, сталкиваясь с вишингом, могут растеряться, попасться в ловушку и выполнить инструкции злоумышленников. Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и ни в коем случае не делать срочно то, что от вас требуют незнакомцы, даже если они представляются сотрудниками крупных известных организаций», — сказал Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Для защиты от вишинга компания рекомендует: проверять адрес отправителя. Мошеннические письма могут приходить с очень странных адресов; помнить, что компании не отправляют письма с запросом на личные данные, такие как информация с банковской карты; соблюдать особую осторожность при получении писем, в которых требуется сделать что-либо очень-очень срочно: мошенники часто используют такие способы психологического давления; проверять, насколько грамотно составлено письмо. Опечатки, ошибки, необычный синтаксис — это красные флаги. С помощью таких опечаток злоумышленники пытаются обойти антиспам-технологии; установить на все используемые устройства защитное решение, например, Kaspersky Internet Security; важно также повышать цифровую грамотность сотрудников, например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.