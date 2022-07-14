«РТК-солар» и фонд «Сколково» запустили всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности

«РТК-солар» и фонд «Сколково» запустили всероссийскую программу по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности» на базе совместного проекта «Хаб кибербезопасности». Цель проекта – поддержка перспективных технологий в сфере защиты от киберугроз, помощь в ускорении темпов развития и роста технологических компаний и команд. Финалисты, успешно прошедшие все этапы, смогут привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции в развитие проектов. Заявки принимаются до 15 августа на сайте проекта.

DeepTech Cybersecurity – общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности. Среди ключевых направлений скаутинга – технологии для защиты облачных инфраструктур, сетевая кибербезопасность и веб-защита, Application Security и DevSecOps, мониторинг и выявление инцидентов кибербезопасности, технологии для инвентаризации и оценки защищенности информационных активов, а также смежные технологии, которые напрямую не относятся к кибербезопасности, но могут быть в ней эффективно применены.

Принять участие в программе могут команды и компании на всех стадиях – от идей и прототипов до коммерчески успешных стартапов. Проекты будут оцениваться по критериям: значимость решаемой проблемы, рыночный потенциал, возможность запуска технологии в сервисной модели, технологическая стадия решения и опыт команды.

Все команды, подавшие заявки на участие в программе скаутинга, получат доступ к внутреннему сообществу «Хаба кибербезопасности». В рамках этого комьюнити компании смогут получить независимую внешнюю оценку и консультации от партнеров хаба – ведущих экспертов, потенциальных венчурных инвесторов и крупнейших заказчиков.

Кроме того, участники «Хаба кибербезопасности» смогут присоединиться к предакселерационной программе Security Explorer, разработанной фондом «Сколково». В рамках нее запланированы модули обучения по оценке емкости сегментов рынка, выбору векторов технологического развития, формированию ценностного предложения бренда, выбору бизнес-модели, подготовке дорожной карты и др. Завершающим этапом Security Explorer станут индивидуальные консультации с экспертами «РТК-солар» и фонда «Сколково», которые поделятся рекомендациями по развитию проектов и помогут выбрать наиболее эффективные инструменты для роста.

По итогам программы скаутинга со всей России будет отобрано до 15 наиболее перспективных команд, которые смогут принять участие в следующем этапе – акселерационной программе. Финалисты этапа скаутинга также получат широкие возможности для развития бизнеса и технологий – упрощенную процедуру получения статуса резидента «Сколково» и доступ к ведущим технологиям анализа безопасности кода приложений Solar appScreener.

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-солар», сказал: «Рынок кибербезопасности в России обладает высоким уровнем зрелости технологий, на нем доминируют крупные успешные игроки. Маленьким стартапам крайне сложно преодолеть барьеры входа – им трудно работать с современным бизнесом, для которого важен комплексный подход к кибербезопасности. Зачастую это означает выбор единого поставщика с большой экосистемой продуктов и сервисов, опытом крупных реализованных проектов. В связи с этим динамика возникновения новых стартап-команд в России невысока. Для ускорения темпов развития технологий кибербезопасности важна синергия и консолидация крупных игроков и небольших компаний. Чтобы стартапы появлялись, им нужна комплексная всесторонняя поддержка, и представленная сегодня программа по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний служит именно этой цели».

Алексей Борисов, директор по акселерации по направлению ТЭК и промышленность фонда «Сколково», отметил: «Сегодня, когда вопрос кибербезопасности стоит наиболее остро, “Сколково” как институт развития имеет все возможности для поддержки существующих команд и стимулирования создания новых. Партнерство с системообразующей компанией “РТК-солар” поможет в разы ускорить темпы развития новых технологий в области информационной безопасности. Конкурс DeepTech Cybersecurity – это наш первый, но очень значительный шаг в направлении внедрения передовых технологических инициатив в отечественной индустрии».

Победители следующего этапа – программы фокусной бизнес-акселерации «Сколково» – получат возможность протестировать решения на Национальном киберполигоне в реальных сценариях киберучений для крупнейших заказчиков России, а также привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции. Самые зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты и проверить рыночные гипотезы в целевых клиентах при поддержке «РТК-солар».