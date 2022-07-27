Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных

«Киберпротект» представила обновленную версию системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап 15U2.7». Теперь решение для защиты данных корпоративного класса предоставляет больше возможностей для бесшовной интеграции в инфраструктуру заказчиков, а также обеспечивает резервное копирование и восстановление платформы объединенных коммуникаций и совместной работы CommuniGate Pro.

При подготовке новой версии «Кибер бэкап» внимание разработчиков было сосредоточено на решении задач корпоративных заказчиков, среди которых — расширение совместимости с популярными СУБД и корпоративными хранилищами данных. В «Кибер бэкап 15U2.7» обеспечена полная интеграция и бесперебойная работа с СУБД MySQL и MariaDB, реализована возможность безагентного резервного копирования в гиперконвергентной среде «Кибер инфраструктура». Также осуществляется поддержка аппаратных снапшотов для системы хранения данных корпоративного уровня Huawei Dorado OceanStor, благодаря которой в разы снижается время создания резервных копий высоконагруженных систем хранения.

Одним из наиболее интересных новшеств в «Кибер бэкап 15U2.7» стала поддержка инкрементального резервного копирования и восстановления для системы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems. Эта интеграция позволяет быстро и надежно сохранять, а при необходимости восстанавливать почтовые ящики, переписку, календари, задачи и настройки системы, обеспечивая работоспособность неотъемлемой части инфраструктуры любой компании — серверов электронной почты.

«Сегодня российским заказчикам необходимы инструменты, позволяющие гарантированно защитить данные и рабочие процессы, исключить простои и обеспечить оперативное восстановление в случае сбоя, — сказал Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Киберпротект». — Мы продолжаем развивать интеграцию нашего решения с популярными в России решениями для хранения информации и совместной работы, что позволяет нашим заказчикам использовать привычные инструменты для защиты все большего количества платформ».

Решение «Кибер бэкап» входит в реестр российского ПО Минцифры России. Постоянная работа по интеграции с новыми решениями из числа открытого ПО и российских программных продуктов позволяет формировать устойчивую экосистему ИТ-решений для дальнейшего развития отрасли. В настоящий момент достигнута подтвержденная совместимость «Кибер бэкапа» более чем с 35 продуктами российских разработчиков ПО.

Функциональные возможности «Кибер бэкап» позволяют обеспечить защиту широкого спектра корпоративных данных, а также противодействовать атакам вирусов-вымогателей и гарантировать практически моментальное восстановление в случае сбоя.

Агенты «Кибер бэкап» могут быть установлены как на физических, так и виртуальных серверах и рабочих станциях. Решение может работать с широким спектром операционных систем и гипервизоров. В качестве накопителей для хранения резервных копий в «Кибер бэкап» могут быть использованы твердотельные диски, жесткие диски, сетевые массивы или ленточные накопители и другие устройства. А разработанное «Киберпротектом» хранилище данных в составе гиперконвергентной инфраструктуры «Кибер инфраструктура» позволяет объединить разные уровни хранения и оптимизировать затраты на резервное копирование любых объемов информации.