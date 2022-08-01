Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Ритейл Дистрибуция
|

Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса»

Netwell заключила договор о дистрибуции продуктов компании «Газинформсервис», разработчика средств защиты информации.

В рамках партнерства Netwell будет предлагать на российском рынке основные продукты разработки компании «Газинформсервис» и осуществлять их техническую поддержку.

«Газинформсервис» имеет 6 линеек собственных продуктов и предлагает самые передовые решения для защиты активов предприятий ТЭК и промышленности, кредитно-финансового и телеком сектора, силовых структур и органов государственной власти.

«Мы видим большие перспективы в партнерстве с «Газинформсервис», как в возможности предоставить российскому потребителю современные решения для построения информационной безопасности. Контроль конфигураций сетевого оборудования в организации и управление доступом администраторов на сетевых устройствах является востребованным решением сегодня в связи с возросшими атаками на российские компании», – сказала Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell.

«Сотрудничество с Netwell поможет открыть новым клиентам нашей компании возможности быстро и эффективно перейти на использование отечественных продуктов и решений в области информационной безопасности. В период активной фазы импортозамещения важно организовать доступность отечественных продуктов для российских потребителей», – сказал Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса

Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта

На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов

Арестованы хакеры, взломавшие госсистему предупреждения ядерной угрозы

Из-за безграмотных пользователей хакеры лишились идеального способа взлома ПК через Word и Excel. И тут же нашли новые

Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще