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Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России

Merlion и Fuzzy Logic Labs, разработчик программного обеспечения для анализа данных и принятия решений при помощи машинного обучения в крупных финансовых организациях, подписали дистрибьюторское соглашение в отношении отечественного продукта Smart Fraud Detection.

Система Smart Fraud Detection помогает выявлять мошеннические транзакции в дистанционном банковском обслуживании клиентов, мобильном и SMS-банке, платежных терминалах, процессинге пластиковых карт. Также способна проверять операции через IVR, сотрудников колл-центра или мессенджеров и контролировать действия сотрудников банка, в том числе с использованием микрофонов и камер. Помимо традиционной банковской сегмента Smart Fraud Detection помогает защитить от мошенничества программы лояльности розничных компаний. Это уникальная разработка, которая содержит, помимо встроенных правил выявления аномалий и настраиваемых пользователем правил, самообучающийся модуль, предлагающий пользователю создать дополнительные правила выявления мошеннических транзакций. Система обладает высокой производительностью и поддерживает как транзакционный, так и сессионный антифрод-мониторинг. Совместима с широким спектром отечественного прикладного и системного ПО.

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