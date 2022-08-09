ГК Innostage: рынок ИБ вырастет в 2022 году

ГК Innostage прогнозирует значительный рост рынка информационной безопасности в России в 2022 г. В частности, в сегменте Security Operations Center (SOC).

Среди драйверов рынка эксперты компании отмечают возросшие атаки злоумышленников. Согласно исследованиям, одни только атаки на госорганы с января по май 2022 г. выросли почти в 10 раз. Кроме того, атаки становятся совершеннее, а их тактики – разнообразнее. В результате растут потребности организаций в средствах и сервисах защиты.

Сильно влияет на рынок и уход из России иностранных разработчиков средств защиты. Таких как McAfee, PaloAlto, Microsoft, IBM, ESET, Fortinet и Cisco Systems Inc. Прекращение деятельности в стране иностранных вендоров снизило уровень доверия к ним российских предприятий и большинство из них не готовы работать с зарубежными решениями, даже если их разработчики возобновят деятельность в России. Об этом свидетельствуют заявления представителей компаний, работающих в отраслях, на которые ориентирован Innostage. «Бизнес страны сегодня нацелен на импортозамещение программного обеспечения. От покупки отечественных продуктов его не останавливают даже растущие цены российских разработчиков. Также в компаниях очень сильно ожидают появления российских аналогов зарубежных продуктов, находящихся на стадии разработки. Причем их готовы приобретать и тестировать с более слабым, чем у аналогов, функционалом. Правда, есть условие — оперативная доработка до необходимого состояния», – отметил Антон Кузьмин, руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage.

Активному росту рынка информационной безопасности не мешают даже выросшие сроки поставок и цены российских средств защиты информации. По данным аналитиков, с марта 2022 г. они увеличились более чем на 20%. Однако рост расходов на информационную безопасность не стал неожиданностью для российских компаний. Об этом говорят данные исследования, проведенного PwC в конце 2021 г. 65% российских компаний предполагали, что в 2022 г. их затраты на защиту информации продолжат увеличиваться. В то же время, причина повышения расходов была для них неожиданной: резкого ухода из России зарубежных вендоров никто не мог спрогнозировать.

Наиболее востребованы в последние месяцы антивирусы и сканеры уязвимостей. Также повышенным спросом пользуются межсетевые экраны (Next Generation Firewall). Очень популярны решения для безопасного удаленного доступа, соответствующие концепции ZTNA – требующие подтверждения данных от пользователя или устройства при запросе доступа. Также распространены заказы на системы противодействия DDoS–атакам, защиты от взломов (Web Application Firewall), мониторинга и реагирования на инциденты.

Значительно увеличивается спрос на услуги Security Operations Center (SOC) – ситуационных центров информационной безопасности. Такие центры круглосуточно проверяют, насколько безопасны информационные ресурсы организации. Также они проводят мониторинг средств защиты информации и реагируют на киберинциденты. Высокая потребность в услугах SOC связана с тем, что бизнесу не хватает компетенций в области информационной безопасности, в то время как количество атак растет. Эффективность таких центров оценивают при помощи стандартного набора параметров: времени реакции на инцидент, его разрешения и оповещения заказчика. Однако сейчас клиенты хотят быть более уверенными в SOC.

«Бизнес ждет сегодня не просто средств защиты и услуг мониторинга безопасности, а комплексного обеспечения киберустойчивости. Сейчас так происходит далеко не всегда: в большинстве случаев компании получают сообщения об уже совершенных атаках», – сказал Антон Кузьмин.

Чтобы предлагать рынку комплексное обеспечение киберустойчивости, ИБ-компаниям необходимо больше специалистов по информационной безопасности, которых, как и представителей ИТ-профессий, на рынке остро не хватает. Помочь решить данную проблему может более тесное сотрудничество с вузами.

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Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. В рейтинге CNews Security компания занимает 12 место, а также четвертую позицию среди ИБ-интеграторов. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.

На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. CyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.