Angara Security начинает сотрудничество с Profiscope

Компания Angara Security подписала партнерское соглашение с Profiscope — российским разработчиком решения для обеспечения безопасности программного кода. Теперь Angara Security может предлагать клиентам российское комплексное SCA-решение CodeScoring, предназначенное для композиционного анализа программных проектов.

Сотрудничество Angara Security и Profiscope затрагивает развитие нескольких направлений, среди которых — реализация совместных комплексных проектов по внедрению продукта разработчика, а также предоставление клиентам квалифицированной помощи и поддержки по нему.

Компания Profiscope занимается созданием решений для автоматизированного аудита исходных кодов с применением современных подходов анализа данных и машинного обучения. Продукт компании — CodeScoring, выполняет композиционный анализ программных проектов и дает качественную оценку в привязке к авторскому составу. В коде идентифицируются открытые компоненты (Open Source), для которых строятся риск-отчеты по известным уязвимостям и лицензионным соглашениям. В профиле анализируемых проектов собираются качественные и количественные показатели, которые важны специалистам по кибербезопасности и разработчикам, а также юристам для работы с лицензионным ландшафтом. Продукт встраивается в жизненный цикл разработки программного обеспечения через интеграцию с необходимыми смежными системами.

«Вопрос безопасной разработки информационных продуктов требует особого внимания в условиях активной фазы импортозамещения и участившихся кибератак на ключевые отрасли экономики. По этой причине мы стремимся расширить наш продуктовый портфель решениями, позволяющими идентифицировать, управлять и сводить к минимальным значениям риски и недостатки исходного кода. Заключение партнерства с Profiscope позволит нам использовать в клиентских проектах уникальную разработку, гарантирующую полный технический аудит имеющегося и внедряемого ПО за счет использования новейших методик анализа данных и машинного обучения», — сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security.

«Задача обеспечения процессов безопасной разработки (DevSecOps) сегодня стоит в каждой организации, создающей цифровые продукты. Profiscope считает своей главной целью помочь российскому бизнесу реализовать эту задачу с применением продукта CodeScoring, который поможет решить задачи совершенствования кодовой базы: от безопасности использования OpenSource-компонентов до вопросов качества разрабатываемых решений. Для успешного внедрения продукта CodeScoring и оказания по нему технической поддержки клиентам мы искали надежного и опытного партнера в области системной интеграции, обладающего высоким уровнем экспертизы. Уверены, что подписанное соглашение с Angara Security задаст отечественной информационной безопасности новый вектор развития», — отметил Алексей Смирнов, генеральный директор Profiscope.

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Angara Security — группа компаний, предоставляющая широкий спектр услуг в области информационной безопасности, включая системную интеграцию и поставки ПО, аудит и консалтинг, тесты на проникновение — всего более 30 видов услуг.

Profiscope — компания из Санкт-Петербурга, которая специализируется на создании и применении средств автоматизированного аудита исходного кода. CodeScoring —отечественное решение композиционного анализа программных продуктов (SCA), которое подходит банкам, ИТ-компаниям, телеком операторам и другим организациям, для которых важны вопросы кибербезопасности и качества собственных продуктов. Данный продукт уникален в своем классе на российском рынке и включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения (№13008 от 05.03.2022).