УЦСБ и «Вега-ГАЗ» объявили о совместимости АСУ ТП со средствами защиты информации

УЦСБ, системный интегратор в области информационной безопасности, и «Вега-ГАЗ», производитель автоматической системы управления технологическим процессом, заявили о завершении испытаний на совместимость и корректность работы программно-технического комплекса АСУ ТП КЦ «Риус» и САУ ГПА «Квант» и средств защиты информации CyberLympha Datapk и Datapk ITM.

По итогам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие выполнение всех требуемых функций, корректность совместной работы и отсутствие негативного влияния на штатное функционирование АСУ ТП КЦ «Риус» и САУ ГПА «Квант».

В результате проведенных испытаний было установлено, что продукты CyberLympha Datapk и Datapk ITM совместимы с АСУ ТП производства компании «Вега-ГАЗ», что позволяет создавать АСУ ТП изначально в защищенном исполнении и в комплексе решать вопросы информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов.

«Получение сертификатов совместимости подтверждает, что мы ведем системную работу по испытаниям и исследованиям совместно с разработчиками АСУ ТП. В своей работе мы не просто учитываем специфику автоматизированных систем управления технологическим процессом Заказчика, но и проводим испытания для доказательства отсутствия влияния», – отметил менеджер продукта Datapk ITM Сергей Таран.

CyberLympha Datapk – программно-аппаратный комплекс производства «Сайберлимфа», созданный для оперативного мониторинга и контроля состояния защищенности систем автоматизации, в том числе АСУ ТП критически важных объектов (КВО) и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Datapk ITM – программный комплекс мониторинга безопасности и контроля ресурсов, сертифицированный ФСТЭК России, предназначенный для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных систем различного назначения.

«Вега-ГАЗ» является разработчиком и производителем автоматической системы управления технологическим процессом компрессорного цеха «Риус» (АСУ ТП КЦ «Риус») и системы автоматизированного управления газоперекачивающим агрегатам «Квант» (САУ ГПА «Квант») построенных на базе программно-технических средств импортного производства GE IP и ПО разработки Wonderware.