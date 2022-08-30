InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP

InfoWatch и «Лексиком» объявили о совместимости продуктов InfoWatch Traffic Monitor и Lexicom Voice DLP. Российские разработчики ПО успешно провели функциональное тестирование системы для предотвращения утечек конфиденциальной информации и платформы для анализа тематики разговоров и выявления особенностей в речевом поведении.

Руководитель отдела развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов сказал: «Плагин интеграции Lexicom Voice DLP прошел тестирование и успешно выполняет перехват и передачу звонков в InfoWatch Traffic Monitor в тестовом контуре у заказчика. Запущено полноценное внедрение. Система Lexicom имеет собственные технологии оценки качества распознавания речь-в-текст и, по необходимости, подключает дополнительные модули и словари автоматически. Таким образом, InfoWatch Traffic Monitor с плагином-перехватчиком способен категорировать содержимое звонков, выявлять нарушения и оповещать службу ИБ в соответствии c политикой компании».

В комплекс современных корпоративных коммуникаций входят телефонные разговоры сотрудников, которые являются потенциальным каналом утечек конфиденциальной информации. Необходимость защиты этого канала стала одной из главных причин интеграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с программным комплексом Lexicom Voice DLP. Данное решение является частью платформы роботизации контакт-центров Lexicom Omnichannel Platform, включенной в реестр отечественного ПО под №11115 20 июля 2021 г.

«Система Lexicom выполняет запись и транскрибацию звонков IP-телефонии, а программный комплекс Lexicom Voice DLP в связке с InfoWatch Traffic Monitor комплексно решает задачу предотвращения утечек информации, использования корпоративных ресурсов не по назначению, а также для мониторинга действий сотрудников. Благодаря API система легко интегрируется с решениями других вендоров, в том числе из сферы ИБ, что было продемонстрировано в рамках партнёрства с InfoWatch», – сказал Константин Вощев, генеральный директор компании «Лексиком».