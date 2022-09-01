Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ

Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена между организациями и государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Информирование ГосСОПКА о киберинцидентах уже несколько лет обязательно для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В начале осени 2022 г. вступает в силу Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ, который делает взаимодействие с ГосСОПКА обязательным и для операторов персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В платформе Security Vision 5 реализован обмен информацией между организациями и ГосСОПКА путем их подключения к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Использование модуля взаимодействия с НКЦКИ позволяет организациям в полной мере выполнять регуляторные требования и осуществлять оперативный двусторонний обмен информацией об инцидентах и угрозах безопасности.

Основные возможности, предоставляемые модулем взаимодействия с НКЦКИ на платформе Security Vision 5:

Уведомления об угрозах и уязвимостях получаются с портала НКЦКИ автоматически по настраиваемым расписаниям.

Отправка уведомлений об инцидентах, атаках и уязвимостях с платформы Security Vision совершается через отдельные сущности под названием «Отправка в НКЦКИ».

В зависимости от выбранных категории и типа события ИБ карточка предлагает для заполнения соответствующие наборы дополнительных полей во вкладках технических и основных сведений.

В карточке «Отправка в НКЦКИ» также реализована возможность получения и отправки комментариев по соответствующим уведомлениям.

Также доступна вкладка «История», отражающая все изменения данных в карточке за время ее существования в системе.

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Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК.

Security Vision сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.