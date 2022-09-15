«Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов

Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – типовая услуга для противодействия интернет-атакам на сети любого оператора, а также специализированное решение по защите и ускорению сайтов.

Для внедрения системы WAF, защищающей от несанкционированного доступа и утечки данных, нужно несколько часов. Продукт удовлетворяет практически всем требованиям клиентов, которые они предъявляют к такого рода услугам, отмечают в компании. Преимущество WAF в том, что подключить этот сервис «Акадо» можно на сети любого оператора связи.

Специализированное решение по защите и ускорению сайтов, входящее в коробочный продукт, использует алгоритмы искусственного интеллекта. Система скрывает от злоумышленников IP-адрес сервера заказчика, выявляет и блокирует опасный трафик. Сервис обеспечивает противодействие практически всем известным типам DDoS-атак, а использование географически распределенной сети доставки интернет-контента (CDN) позволяет пользователю быстро загружать сайт.

«Наше предложение по защите сайтов и веб-приложений показало высокую эффективность в результате тестирования, которое «Акадо» провел совместно с клиентами. Проанализировав рынок, мы разработали коробочное решение с оптимальным соотношением цены, качества и набору функций, что делает его доступным разным категориям заказчиков. Использование этого продукта вместе с модернизированной защитой сетевой инфраструктуры, каналов передачи данных от DDoS-атак и ботов, позволит бизнесу противодействовать практически всем современным киберугрозам», – отметил директор по продажам «Акадо» Алексей Лапшин.