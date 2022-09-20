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NGR Softlab усовершенствовал платформу Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab выпустил обновление для платформы Dataplan. Для снижения затрат на вычислительные мощности и нагрузки на специалистов ИБ заказчика в новой версии продукта компоненты «упакованы» в контейнеры, внедрены механизмы ротации данных в хранилище, а также добавлены новые функции модуля поведенческой аналитики xBA Application. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Контейнеризация компонентов упростила процесс развертывания, обновления и масштабирования решения в инфраструктуре заказчика, в том числе в ее изолированных сегментах. Перед установкой или во время обновления платформы не нужно иметь подключение к Интернету – все зависимости и рабочее окружение будут «упакованы» в контейнер и развернуты вместе с ним.

Оптимизировать затраты на хранение данных и поддерживать их в актуальном состоянии удобнее с внедрением механизма ротации данных. Она выполняется путем задания интервала времени, через которое старая информация будет удалена из хранилища автоматически.

Для выявления запуска необычных для пользователя программ или процессов в модуль поведенческой аналитики xBA Application добавлена новая функция расчета. Она полезна для поиска необычных характеристик не только в действиях пользователей, но и в сетевом трафике. Это поможет выявить попытки подключений из других городов или стран.

Также в xBA добавили возможность анализа нескольких поведенческих профилей одной категории для оценки состояния системы защиты информации или бизнес-процессов компании на основании данных из разных источников. В обновленной версии снижается количество ложных срабатываний по отдельным профилям.

«Возрастающее количество атак и их быстрая эволюция заставляет компании искать решения, которые способны обнаруживать их признаки на самых ранних стадиях. Платформа Dataplan предоставляет возможность ИБ-специалистам работать проактивно с широким спектром угроз, чтобы компании предотвращали инциденты, а не боролись с их последствиями», – отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

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Dataplan – платформа для решения аналитических задач в ИБ. Применяется как инструмент анализа данных для определения текущего состояния, потребностей пользователей в доступе к информационным ресурсам и повышения защищенности информационных систем.

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является резидентом «Сколково».

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