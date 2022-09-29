Positive Technologies объявила итоги SPO

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) объявила итоги SPO. За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд руб. Заявки удовлетворены 28 сентября 2022 г. по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 г. — 1061,8 руб.

Размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек.

В SPO приняли участие около 10 тыс. инвесторов, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Positive Technologies высоко ценит доверие своих инвесторов и удовлетворила все заявки в полном объеме согласно изначальным условиям, а именно по цене закрытия торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок с предоставлением оферты на право приобретения дополнительных акций по цене SPO. Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO, вне зависимости от актуальной на момент покупки рыночной цены. Для этого АО «Актив Совладельцев» (ОГРН 1217700584310) объявил безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций.

Продающие акционеры собирали и удовлетворяли заявки в рамках SPO через своего брокера — компанию БКС, инвесторы подавали заявки через крупнейших российских брокеров. Более 90% от общего числа собранных заявок приходится на физических лиц.

«Компания Positive Technologies в очередной раз доказала, что готова реализовывать самые смелые идеи и проекты. Очевидно, что сейчас происходит перерождение фондового рынка. Роль розничных инвесторов становится определяющей, и появляется возможность делать сделки, которые в предшествующие годы были бы невозможны», — отметил Андрей Чепур, управляющий директор по рынкам капитала, компания БКС.

В рамках SPO продано 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема акций компании. Объем SPO составил 35% от максимально запланированного, поэтому общее количество продающих акционеров сокращено. Каждый продающий акционер принимает на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников. Ни один из продающих акционеров полностью или на существенную долю не вышел из состава акционеров

«Рынок кибербезопасности в первую очередь зависит от роста цифровизации нашей страны, а также того уровня агрессивности цифровой среды, в котором мы все сегодня оказались. Кибербезопасность сегодня превратилась в потребность первой необходимости у крупных компаний. Их запрос обусловлен кратным ростом количества кибератак, уходом зарубежных вендоров и ускоренными темпами импортозамещения. Поэтому наша отрасль продолжит демонстрировать уверенную положительную динамику в ближайшие годы», — сказал Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies.

По итогам 2022 г. компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 г., выручка компании выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 г. составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом.