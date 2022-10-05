Угнать за секунду: «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-стилерами в России

По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 г.* почти 150 тыс. пользователей в России столкнулись с троянцами-стилерами. Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают ее злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе авторы Telegram-каналов и блогеры.

Один из самых распространенных троянцев для кражи паролей и учетных данных из браузеров и десктоп-мессенджеров — RedLine. В 2022 г. с ним столкнулись более 8000 пользователей в России*. Он умеет красть данные от учетной записи в Telegram и ряде VPN-приложений, токены Discord, данные для входа в криптокошельки, а также сохраненные пароли и файлы cookie из браузеров. Кроме того, стилер может скачивать и запускать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe (файл командной строки Windows) и открывать ссылки в браузере. Распространяется он разными способами, в том числе при помощи вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков. RedLine продается в даркнете по цене в среднем несколько сотен долларов США.

«Мы видим, что стилеры по-прежнему актуальная угроза. Пользователям, особенно владельцам популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, блогерам, стоит быть внимательными. Важно критически относиться к крайне щедрым или пугающим сообщениям и проверять с помощью защитных решений файлы, которые приходят от незнакомых контактов или вызывают подозрение. Так, например, не редки случаи, когда злоумышленники распространяют зловреды под видом рекламных предложений, — отметил Олег Купреев, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». — Для защиты аккаунтов мы рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию, а также периодически проверять список активных сеансов. Если среди устройств появится такое, с которого человек не заходил в аккаунт, следует завершить сеанс и сменить пароль. Важно также пользоваться защитным решением — оно убережет от загрузки и установки вредоносного ПО и не даст перейти по фишинговой ссылке».

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-сентябрь 2022 г.