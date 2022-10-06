Мобилизовались: злоумышленники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток

В начале октября 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали целевую атаку на российские организации. Злоумышленники разослали несколько сотен вредоносных писем*, якобы касающихся темы частичной мобилизации. Анализ тактик и инструментов позволяет предположить, что за кампанией стоит группа XDSpy. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На первой рабочей неделе октября 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили рассылку вредоносных электронных писем. В сообщениях говорится, что в связи с неполучением повестки с указанным номером человека призывают срочно явиться в назначенное место и время. Более подробная информация якобы указана в повестке в формате PDF, которую необходимо скачать по ссылке. Письмо тщательно подготовлено и выглядит правдоподобно: содержит ссылки на статьи УК РФ, геральдику и стилистику соответствующего ведомства. В тексте злоумышленники угрожали возможными штрафами и уголовной ответственностью. Такие методы характерны для фишинговых рассылок и призваны заставить пользователя действовать быстро и необдуманно.

Ссылка ведет на архив с исполняемым скриптом с расширением WSF. Если открыть файл, то он для отвода глаз скачает и отобразит в браузере PDF-документ, имитирующий отсканированную повестку, но параллельно создаст файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке и запустит его. Используемое вредоносное ПО и техники имеют множество сходств с активностью группы XDSpy. В частности, с версиями прошлых лет совпадают исходный код вредоносного WSF-скрипта и способы запуска, а также частично названия файлов. Цели XDSpy — шпионаж, кража документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам.

«В этой кампании используется ряд техник, позволяющих злоумышленникам проникнуть и закрепиться в системе — таргетированные фишинговые рассылки, имитация писем регуляторов, использование актуальной новостной повестки, вывод на экран изображения, которое ожидает пользователь. Это традиционно для XDSpy, — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского». — Такие атаки непросто обнаружить, поэтому компаниям важно внедрять комплексные системы защиты, а также обучать сотрудников правилам кибербезопасности».

Для предотвращения целевых атак эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: использовать комплексные решения для защиты всей инфраструктуры от кибератак любой сложности; применять специализированное решение, которое сочетает функции детектирования и реагирования с функциями threat hunting и позволяет распознавать известные и неизвестные угрозы без привлечения внутренних ресурсов компании; предоставлять команде SOC (центра мониторинга кибербезопасности) доступ к актуальной информации о киберугрозах; проводить тренинги для специалистов по реагированию на киберинциденты, чтобы развивать их компетенции; организовывать для сотрудников неспециализированных подразделений тренинги по кибербезопасности, поскольку целевые атаки часто начинаются с фишинга или других схем с использованием социальной инженерии.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за октябрь 2022 г.