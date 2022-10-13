Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений для информационной безопасности UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает углубление партнерского взаимодействия в целях обеспечения безопасности информационных систем исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе размещенных в центре обработки данных региональной мультисервисной сети с использованием существующих передовых технологий и имеющихся возможностей UserGate – межсетевого экрана нового поколения и других решений единой экосистемы безопасности UserGate SUMMA. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Увеличение нагрузки на безопасность информационных систем и объекты критической инфраструктуры привело к тому, что решения UserGate становятся все более востребованными среди российских заказчиков. Мы к этому готовы. Наша главная задача – обеспечение комплексной информационной безопасности клиентов и у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Подписанное сегодня соглашение подчеркивает серьезность намерений органов государственной власти Краснодарского края в обеспечении безопасности информационных систем, а значит – непрерывности всех связанных с ними процессов», - сказал директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

«Мы планируем сотрудничество с партнерами и, в том числе, с компанией UserGate, по реализации комплексных проектов для укрепления информационной безопасности на территории Краснодарского края. Рассчитываем на глубокие знания и компетенции компаний, их консультации в части применения средств защиты информации», - отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

***

UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой.

Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий. Все продукты создаются внутри компании. Компания проектирует и производит собственные микросхемы. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Криминальный сервис Caffeine превращает в киберпреступника любого желающего без навыков программирования

Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает

Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet

В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз

Одну из крупнейших криптобирж мира обчистили на $600 млн

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще