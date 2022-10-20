«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика».

Инфраструктура финансового маркетплейса «Банки.ру» должна находиться под максимальной защитой и соответствовать всем требованиям регулятора. Использование СКДПУ НТ не только защищает инфраструктуру, но и позволяет «Банки.ру» реализовать соблюдение требований ГОСТ 57580.1-2017, положение Банка России от 3 декабря 2020 г. №742-П «О защите информации...» и 152-ФЗ «О персональных данных».

«Это наш первый кейс с реализацией проекта в облаке. Этим он и интересен. «Банки.ру», будучи современной, технологичной финтех-платформой осознает и просчитывает все риски с точки зрения информационной безопасности и следует требованиям регуляторов. Этот проект для нас – не только новый вызов, но и очередное доказательство того, что СКДПУ НТ может быть эффективен в разных инфраструктурах и технических условиях», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Александр Новожилов.