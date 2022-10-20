Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Облака
|

«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика».

Инфраструктура финансового маркетплейса «Банки.ру» должна находиться под максимальной защитой и соответствовать всем требованиям регулятора. Использование СКДПУ НТ не только защищает инфраструктуру, но и позволяет «Банки.ру» реализовать соблюдение требований ГОСТ 57580.1-2017, положение Банка России от 3 декабря 2020 г. №742-П «О защите информации...» и 152-ФЗ «О персональных данных».

«Это наш первый кейс с реализацией проекта в облаке. Этим он и интересен. «Банки.ру», будучи современной, технологичной финтех-платформой осознает и просчитывает все риски с точки зрения информационной безопасности и следует требованиям регуляторов. Этот проект для нас – не только новый вызов, но и очередное доказательство того, что СКДПУ НТ может быть эффективен в разных инфраструктурах и технических условиях», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Александр Новожилов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний

Силовики изящно обманули хакеров-шифровальщиков на $1 млн и спасли 155 жертв

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют

Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще