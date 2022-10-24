Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты

BI.ZONE Cloud Email Security & Protection (BI.ZONE CESP) — облачный сервис для защиты электронной почты компании от спама, фишинга и вредоносного ПО.

После обновления BI.ZONE CESP научился анализировать защищенные файлы. Если в письме есть архив с паролем, система сама попытается его подобрать, чтобы узнать, есть ли внутри вредоносное ПО. Еще одна из новых возможностей — анализ ссылок во вложениях: система ищет и проверяет на фишинг ссылки в прикрепленных файлах и архивах. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Кроме того, улучшился поведенческий анализ. Раньше, когда подозрительное письмо попадало в спам, повлиять на репутацию отправителя мог только сам получатель, если решал принять почту из карантина. Со временем система запоминала выбор пользователя и снижала спам-рейтинг отправителя — показатель, который отражает, насколько письмо подходит под параметры спама. Теперь же система учитывает и действия администратора CESP компании клиента.

«Для киберпреступников электронная почта — идеальный вектор атаки. По нашим данным, не менее 70% корпоративных сотрудников попадаются на уловки мошенников во вредоносных письмах. Сервис BI.ZONE CESP блокирует нежелательную и потенциально опасную почту, прежде чем она достигнет почтового сервера и окажется у получателя. Также стоит отметить, что мы предоставляем решение в рамках сервисной модели. Это позволяет избежать трат на установку программного или аппаратного решения в ИТ-инфраструктуре, а для обслуживания не нужно выделять специалистов со стороны клиента», — сказал Дмитрий Царев, руководитель направления разработки облачных продуктов кибербезопасности BI.ZONE.

BI.ZONE CESP обеспечивает распознавание спама до 99,9% и минимальный уровень ложных срабатываний. Сервис входит в реестр отечественного ПО.