SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты

SolidSoft, разработчик решений по защите веб-приложений, стала партнером Yandex Cloud и запускает облачный сервис класса Web application firewall. Решения на основе интеллектуального сетевого экрана SolidWall WAF уже доступны в Yandex Cloud Marketplace.

Сервис SolidWall WAF помогает защитить критичные веб-ресурсы от внешних атак, анализировать трафик, контролировать использование приложений в различных сценариях. Продукт включён в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Сергей Лахин, коммерческий директор компании SolidSoft, сказал: «Новый облачный сервис интересен компаниям, которые нуждаются в оперативном подключении защиты веб-приложений, но связанное с этим согласование ресурсов под размещение не укладывается во временные рамки или бюджет под эту задачу сильно ограничен. Если речь идет об организациях, которые уже активно используют облачные технологии, для них сервис SolidWall WAF на Yandex Cloud Marketplace станет оптимальным инструментом защиты с гибкими настройками для большинства сценариев использования».

SolidWall WAF обладает подробными моделями работы защищаемого приложения и сигнатурными поведенческими методами обнаружения аномалий. Это обеспечивает высокую степень защиты от простых видов атак и сложных направленных воздействий. Инструменты подавления ложных срабатываний и применение алгоритмов машинного обучения (ML) помогают быстро ввести SolidWall WAF в эксплуатацию.

Оксана Ульянинкова, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «Защита веб-ресурсов – одна из критически важных составляющих системы безопасности компании. При выборе решения заказчик основываются не только на функциональных возможностях и используемых технологиях для защиты веб-приложений, но на поддерживаемых сценариях развертывания и внедрения. Облачный сервис SolidWall WAF позволит пользователям использовать одно из лучших решений класса WAF на российском рынке c минимальными затратами ресурсов на внедрение и приобретение лицензий».

Особенности SolidWall WAF в Yandex Cloud: гибкие тарифные планы, адаптированные для использования в облаке; скорость и удобство развёртывания, повышенная доступность и отказоустойчивость в формате IaaS; эффективность использования как в простых, так и в сложных сценариях, в компаниях разного размера в любых отраслях экономики; защита от широкого спектра угроз, включая защиту от синтаксических, логических и переборных атак, 0-day и 1-day атак, DDoS-атак прикладного уровня и нежелательной активности ботов. Противодействие онлайн-мошенничеству и контроль действий легитимных пользователей; обеспечение безопасности различных классов веб-приложений, в том числе классических браузерных, мобильных приложений, ресурсов API, приложений, построенных с использованием протокола WebSocket; функции по анализу бизнес-логики, позволяющие реализовать бизнес-ориентированные сценарии, более тонко настраивать защиту, упростить работу аналитиков в веб-интерфейсе, экспортировать данные во внешние системы; полностью интерпретируемые и корректируемые результаты машинного обучения, упрощающие внедрение и сопровождение решения; набор профессиональных сервисов по сопровождению решений компании SolidSoft и её партнёров.