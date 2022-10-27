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В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры

«Яндекс» запустил категорию камеры в приложении «Умный дом с Алисой». Домашнее видеонаблюдение — одна из самых популярных опций для умных устройств у пользователей. С помощью камеры можно всегда проверить, как поживает домашний питомец, пока пользователь на работе, и контролировать ситуацию дома, пока хозяева в отъезде. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователю не нужно переключаться между разными приложениями для управления своим умным домом — все устройства есть в одном месте. Например, если сказать «Алиса, покажи видео с камеры на даче», ассистент выведет картинку на большой экран. Изображение с камер можно транслировать на устройство, работающее с «Модулем», умный телевизор «Яндекса» с «Алисой» или партнерский телевизор на платформе «Яндекс ТВ».

«Совместно с партнерами мы запустили долгожданную возможность видеостриминга в приложении “Умный дом с Алисой”. Сейчас мы работаем с камерами “Ростелеком”, Ivideon, Trassir и некоторыми другими. Камеры будут и дальше интегрироваться в умный дом, со временем мы расширим функциональность и добавим новые фичи», – сказал руководитель направления умного дома в «Яндексе» Марат Мавлютов.

Умный дом избавляет от рутинных дел и делает квартиру безопаснее. Он состоит из умных устройств — лампочек, розеток, пультов и бытовой техники, которая может выполнять работу по дому самостоятельно или по команде. С умным домом можно одной фразой выключить свет и обесточить электроприборы в квартире, прибраться с помощью робота-пылесоса, включить кондиционер и чайник по дороге домой, и сделать многое другое.

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