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DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash

ГК InfoWatch и компания «Мсофт» провели тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ПО MFlash для защищенного файлового обмена и безопасного доступа к данным. Интеграция продуктов российских разработчиков позволяет обеспечить безопасность передачи данных, в том числе большого объема, и легитимность доступа в рамках организаций различного масштаба и отраслевой специфики.

Ранее реализованная интеграция решений получила новый сценарий, в результате которого появилась возможность блокировки файлов при наступлении событий информационной безопасности. При загрузке файлов на MFlash они сначала попадают во временную область, где DLP-системой проверяется их содержимое. При получении вердикта о нарушении передача файла блокируется.

«К преимуществам использования ПО MFlash в условиях постоянно растущего объема информации относится возможность быстрого и простого обмена и предоставления доступа к файлам любого размера и формата. Совместимость программных продуктов InfoWatch и «Мсофт» говорит о том, что российские предприятия любого масштаба и направленности могут в самый короткий срок и с минимальными усилиями организовать безопасный и авторизованный обмен файлами, в том числе содержащими конфиденциальную информацию. Работа с DLP в режиме автоматической блокировки позволяет снизить нагрузку на ИБ-специалистов и повысить скорость реакции на ИБ-инциденты», – сказал Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch.

«С учетом постоянного роста стоимости факта утечки конфиденциальной информации для организаций становится крайне важно не только детектировать, но и предотвращать нежелательное распространение конфиденциальной информации. Интеграция MFlash и InfoWatch дает возможность сотрудникам организаций быстро и удобно обмениваться файлами любого размера между собой и с контрагентами, при этом осуществляется полный контроль за информационными потоками, с возможностью автоматического реагирования при наступлении событий ИБ», – отметил Владимир Емышев, директор по развитию «Мсофт».

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