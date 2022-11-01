«Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»

Сервис компании «Транстелеком» «Защита от DDoS-атак» повысил скорость и точность механизма мониторинга инцидентов. Усовершенствование достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком».

«Перед нами стояла задача найти решение отечественного производителя, которое отвечало бы современным требованиям рынка и наших заказчиков по защите от DDoS-атак. Аппаратно-программный комплекс “Периметр”, производства компании “Гарда технологии”, продемонстрировал эффективность в решении поставленных задач, он обеспечивает высокое качество сервиса для наших клиентов», - сказал Дмитрий Монахов, руководитель направления сетевой защиты отдела систем управления и сетевой безопасности компании «Транстелеком».

«Пилотное внедрение и тестирование АПК “Периметр” показало, что комплекс соответствует ожиданиям специалистов в части оперативности выявления и блокирования DDoS-атак. Мы рады успешному сотрудничеству с компанией “Транстелеком” и надеемся, что оно будет развиваться и в дальнейшем», - отметил Вадим Солдатенков, руководитель направления защиты от DDoS компании «Гарда технологии».

«Гарда технологии» – российский вендор систем информационной безопасности. Команда разработчиков обладает многолетним опытом в сфере информационных технологий и создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» помогает бизнес-клиентам эффективно предотвращать инциденты в сфере информационной безопасности. Продукт представляет собой многоуровневую систему фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак.

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Компания ТТК входит в число крупнейших российских операторов связи. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также провайдером услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.