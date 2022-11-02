«Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике

Мексиканская юридическая компания Sanchez Rejon y Asociados внедрила DLP-систему «Сёрчинформ КИБ». Компания сделала выбор в пользу «Сёрчинформ» после анализа нескольких решений на рынке. Ее полностью устроила функциональность решения – программное обеспечение позволяет полноценно защищать данные от утечек и предотвращать риск корпоративного мошенничества. Кроме того, применение DLP-системы – это требование крупных клиентов Sanchez Rejon y Asociados, которые они предъявляют юридическому сервису.

Еще одним критерием выбора Sanchez Rejon y Asociados был уровень технической поддержки вендора.

«Принимая окончательное решение, мы учитывали не только характеристики и преимущества «Сёрчинформ КИБ», но также внимание и поддержку, которые нам оказывали на каждом этапе процесса тестирования и внедрения. Представители «Сёрчинформ» продемонстрировали приверженность делу, внимание к нашим потребностям. Мы смогли максимально полно воспользоваться широкими возможностями ПО, а также прошли аудит нашего клиента», – отметил Рикардо Санчес Рехон, старший партнер фирмы.

«Мы работаем в Латинской Америке с 2017 г. и рады расширению деятельности в Мексике. Регион особенно интересен нам в нынешних условиях – мы много работаем с партнерами в этом направлении, разобрались в местных законах и особенностях менталитета, чтобы лучше понимать потребности рынка. Поэтому даже в пандемийный 2020 г. увеличили выручку от экспорта с латиноамериканского направления вдвое по сравнению с 2019 г., – сказал Сергей Ожегов, генеральный директор «Сёрчинформ».

«Сёрчинформ» работает в Латинской Америке через партнерскую сеть. Помимо Латинской Америки, компания активна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Продукты «Сёрчинформ» представлены более чем в 20 странах мира.