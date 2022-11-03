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Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности

10 ноября 2022 г новосибирский разработчик софта Атом Безопасность представит новую версию программного комплекса для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы Staffcop Enterprise 5.1.

10 ноября в 11:00 (МСК) приглашаем присоединиться к вебинару, на котором руководитель отдела внедрения Максим Чеплиев и руководитель отдела по развитию продукта Филипп Вохминцев подробно расскажут обо всех изменениях Staffcop Enterprise 5.1.

staffcop_5.1_2_1.png


В новой версии мы поработали над функциональными возможностями, улучшениями интерфейса, а также впервые за 10 лет мы обновили наш логотип и фирменный стиль.

Долгое время мы оставались endpoint-решением, в версии 5.1 мы готовы представать ICAP-сервер. Начиная с версии 5.1 Staffcop Enterprise поддерживает перехват файлов, данных веб-форм, чатов в Teams и Bitrix24 и истории посещения сайтов на шлюзе.

Новый уровень внутренней безопасности для Linux-агента.

Реализована поддержка DLP-модуля, файловый сканер, перехват сетевых протоколов и SMTP-протокола на уровне сети, поддержка архитектуры ARM, а также добавлен пакет распространения для менеджера пакетов Portage в Gentoo.

Мас-агент функционал получил больше возможностей.

Файловый мониторинг, единый инсталлятор для чипов Intel и M1-2, возможность обновлять агент напрямую с сервера.

Внутренняя безопасность Staffcop на новом уровне. Подключена защита от подбора паролей администратора в веб-интерфейсе, если администратор исключен или уже отсутствуют в группе синхронизации с АД, доступ в консоль будет автоматически заблокирован. При смене пароля администратором, Staffcop зафиксирует в логах, а все активные сессии данного пользователя завершатся. Также еще одним дополнением новой версии, стал отчет о последних действиях администратора системы.

Реализованы улучшения веб-консоли. В таблицу инцидента добавлен ID события и уровень критичности инцидента. Реализованы новые уведомления – об исчерпании пула свободных лицензий и об изменении расписания. Добавлен функционал отображения версии агентов на сервере в данный момент.

Мы продолжаем расширять возможности отчетов, так как это важный инструмент для анализа и расследования. В комбинированном отчете отображаются неактивные сотрудники, добавлено поле «Должность сотрудника», а также имеется возможность сделать группировку по пользователям, а ежедневные отчеты перемещены из «Администрирование» в меню «Отчеты».

Ссылка для регистрации. Токен: Pb3XmBtzt7tPHEAHP1wzSmccdpbkJH4g6vi7zTYРекламодатель: ООО «Атом Безопасность»ИНН/ОГРН: 5408298569/1125476195459Сайт: https://www.staffcop.ru/

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