Axoft поможет защитить деловые цифровые активы с помощью коммуникатора Anwork

Axoft стал дистрибутором Softscore, производителя средств обеспечения безопасности коммуникаций. Флагманский продукт вендора Anwork – мобильное приложение на базе дополненного криптографического протокола Signal – обеспечивает конфиденциальный и защищенный обмен сообщениями в корпоративной среде. Решение быстро подключается, не требует интеграции и постоянного технического сопровождения. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

ИТ-решения Softscore созданы на базе криптографически стойкого протокола шифрования, являющегося международным стандартом безопасности. На сегодняшний день продукты компании используют более 60 тыс. клиентов по всему миру.

Корпоративный коммуникатор Anwork предназначен для обеспечения максимально возможной информационной безопасности, начиная от анонимного входа в сервис через Еnd-2-Еnd-шифрование всех передаваемых данных и заканчивая защитой данных в приложении от несанкционированного доступа на устройстве пользователя. Помимо текстовых и голосовых сообщений в приложении можно отправлять фото, видео, документы, отчеты и другие файлы, совершать видео- и аудиозвонки, проводить зашифрованные аудиоконференции.

«Axoft получает новое решение в своей продуктовой линейке, отличающееся простотой и скоростью подключения. Anwork устанавливается на любое устройство под управлением операционных систем iOS, Android. Благодаря технологии сквозного шифрования и механизму двустороннего SSL-pinning гарантируется полная конфиденциальность данных. Наши заказчики по достоинству оценят преимущества работы с корпоративным коммуникатором», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

Среди пользователей решения – физические лица, SMB- и Enterprise-организации, ориентированные на защиту деловых цифровых активов и личного общения. Это компании из ИТ, ритейла, финансовой, банковской, юридической сферы, аудиторского бизнес-консалтинга.

Axoft и Softscore сосредоточатся на повышении узнаваемости решения на российском рынке. Партнеры смогут получить дополнительные скидки при реализации нестандартных проектов, помощь в обучении сотрудников по работе с приложением.

«Мы рады видеть среди наших партнеров такую крупную и признанную на рынке компанию, как Axoft, благодаря которой возможности Anwork станут доступнее для российских заказчиков. Расширение партнерской сети позволит сосредоточиться на развитии продукта, сделав его еще более удобным в использовании. В ближайших планах – добавить в ПО браузерную версию для работы на ПК», – сказал Иван Король, разработчик ПО.

Возможности решения: отсутствует общий список контактов, любой обмен данными происходит внутри закрытых групп, дающих дополнительный уровень изоляции; относится к системам асимметричного канала связи; в приложении можно отправлять сообщения и получать их вне зависимости от того, в каком режиме находится другой пользователь – онлайн или оффлайн; отсутствует доступ разработчика к данным приложения – нет сервера хранения данных на стороне разработчика; нет сбора данных пользователей со стороны вендора; можно использовать на любых мобильных устройствах под управлением ОС iOS и Android, также доступна АПК-версия; поддерживает семь языков: английский, немецкий, русский, испанский, арабский, турецкий и китайский.