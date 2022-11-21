Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

VK объявила о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей

VK разместила свою программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. В программу VK входят 27 проектов: «Вконтакте», «Одноклассники», «Почта Mail.ru» и многие другие. В случае выявления уязвимостей исследователи безопасности получат от компании вознаграждения от 3 тыс. руб. до 1,8 млн руб. в зависимости от уровня критичности угрозы.

«Расширение списка профессиональных платформ bug bounty, с которыми мы сотрудничаем, позволяет дополнительно усилить защищенность сервисов VK и повышает доверие пользователей к ним. Мы благодарны коллегам из BI.ZONE Bug Bounty за размещение нашей программы на их платформе и уверены, что, работая вместе, мы только ускорим процесс поиска уязвимостей и их оперативного устранения», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

«VK разместит на нашей платформе BI.ZONE Bug Bounty 27 проектов с различной инфраструктурой и сервисами. Мы рады, что VK решила дополнительно проверить защищенность своих сервисов с помощью нашей платформы. Уверен, это станет многогранным и интересным опытом для всех независимых исследователей, которые захотят попробовать свои силы в данной программе», — сказал директор по стратегии BI.ZONE Евгений Волошин.

BI.ZONE Bug Bounty связывает компании и багхантеров. Бизнесу платформа помогает повысить защищенность ИТ-активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам с ней комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех. Релиз платформы состоялся 25 августа.

Ранее VK разместила программу bug bounty на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В руки ФБР попал украинский хакер, которого ловили 10 лет

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Хакерам сократили «зарплату». Размер выкупа за дешифровку данных в России рухнул в десятки раз. В чем причина

Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить

Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще