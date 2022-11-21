VK объявила о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей

VK разместила свою программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. В программу VK входят 27 проектов: «Вконтакте», «Одноклассники», «Почта Mail.ru» и многие другие. В случае выявления уязвимостей исследователи безопасности получат от компании вознаграждения от 3 тыс. руб. до 1,8 млн руб. в зависимости от уровня критичности угрозы.

«Расширение списка профессиональных платформ bug bounty, с которыми мы сотрудничаем, позволяет дополнительно усилить защищенность сервисов VK и повышает доверие пользователей к ним. Мы благодарны коллегам из BI.ZONE Bug Bounty за размещение нашей программы на их платформе и уверены, что, работая вместе, мы только ускорим процесс поиска уязвимостей и их оперативного устранения», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

«VK разместит на нашей платформе BI.ZONE Bug Bounty 27 проектов с различной инфраструктурой и сервисами. Мы рады, что VK решила дополнительно проверить защищенность своих сервисов с помощью нашей платформы. Уверен, это станет многогранным и интересным опытом для всех независимых исследователей, которые захотят попробовать свои силы в данной программе», — сказал директор по стратегии BI.ZONE Евгений Волошин.

BI.ZONE Bug Bounty связывает компании и багхантеров. Бизнесу платформа помогает повысить защищенность ИТ-активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам с ней комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех. Релиз платформы состоялся 25 августа.

Ранее VK разместила программу bug bounty на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies.