Konica Minolta и «Твинпро» будут сотрудничать в сфере комплексной безопасности

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик и производитель аппаратно-программных средств безопасности ГК «Твинпро» заключили соглашение о партнерстве. Компании будут вести совместную работу над проектами с периметральными видеонаблюдением и сигнализацией, охранным освещением и другими техническими средствами комплексной защиты объектов.

Группа компаний «Твинпро» уже много лет осуществляет поставку, продвижение и техническую поддержку сложных высокотехнологичных систем безопасности. Решения группы востребованы в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, банковской и транспортной сферах, здравоохранении, образовании и логистике.

Konica Minolta Solutions Russia, в свою очередь, предлагает заказчикам решения для интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, которые сводят к минимуму несанкционированные риски. IoT-камеры и решения с технологией искусственного интеллекта помогают оперативно выявлять аномальные ситуации, распознавать лица и управлять доступом, расследовать и предотвращать инциденты, контролировать очереди или скопления людей, поддерживая тем самым высокий уровень защиты.

Совместные проекты, основанные на продуктах и разработках «Твинпро», компетенциях и решениях Konica Minolta, позволят российским компаниям выстраивать комплексные системы безопасности и свести к минимуму возможные риски и нарушения.

«Мы рады объединить усилия с таким крупным разработчиком как «Твинпро». Сильная экспертиза, ценный опыт и большая профессиональная команда партнера помогут сделать наши продукты более доступными для заказчиков, заинтересованных в комплексной охране своих объектов. Надежные видеокамеры и тепловизоры от Konica Minolta в сочетании с техническими средствами безопасности «Твинпро» обеспечат компаниям новый, высокий уровень защиты», – сказала Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений компании Konica Minolta Solutions Russia.

«Konica Minolta обладает большим опытом работы с заказчиками разного уровня. Наше партнерство поможет не только усилить компетенции обеих сторон, но и обеспечить высокий уровень защиты бизнеса клиентов. Уверен, что совместно мы реализуем большое количество проектов в интересах заказчиков и сможем предложить им сложные и комплексные решения, адаптированные под конкретные задачи и цели», – отметил Павел Чиликин, директор группы компаний «Твинпро».