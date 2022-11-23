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NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab объявил о получении сертификата ФСТЭК на «Платформу мониторинга событий безопасности Alertix».

Платформа Alertix предназначена для сбора и обработки данных от различных источников ИТ-инфраструктуры организации, поиска нежелательных событий и инцидентов информационной безопасности.

Она включает в себя лучшие практики одного из SOC-центров России. Теперь эти технологии доступны заказчикам не только на условиях сервисной модели, но и как самостоятельный продукт, который можно установить внутри инфраструктуры организации.

Сертификат ФСТЭК подтверждает, что Alertix можно использовать в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами. Также в информационных системах общего пользования, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные и другие виды конфиденциальной информации.

Сертификат соответствия №4596 внесен в государственный реестр системы сертификации защиты информации и действителен до 18 ноября 2027 г. Он подтверждает соответствие требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия.

«Нами проделана большая работа в ответ на запрос наших партнеров и заказчиков. Сертификат подтверждает, что наша SIEM-система Alertix отмечена «знаком качества» и соответствует всем необходимым требованиям регулятора, ─ сказал Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab. ─ Это позволит предлагать решение заказчикам и партнерам из разных сфер, чтобы обеспечивать для них выполнение требований регулятора и максимальный уровень защищенности».

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