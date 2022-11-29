UserGate и Мининновации Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве

Российский разработчик решений для информационной безопасности UserGate и Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Документ предусматривает углубление партнерского взаимодействия в целях создания благоприятных условий для установления, сохранения и расширения связей в сфере информационно-коммуникационных технологий и процессов импортозамещения, а именно в части вопросов обеспечения перехода органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) на российское офисное программное обеспечение.

«Мы развиваем партнерское взаимодействие с российскими ИТ-компаниями и, в том числе с разработчиками решений для информационной безопасности такими, как UserGate. Это необходимо для реализации комплексных проектов по укреплению устойчивости информационных систем на территории Республики Саха (Якутия). Рассчитываем на глубокие знания и компетенции компании, ее консультации в части применения средств защиты информации и поддержке миграции органов исполнительной власти на отечественное ПО», - отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

«Подписанное соглашение создает стратегическую основу для взаимодействия по повышению защищенности информационных систем органов государственной власти Республики Саха (Якутия). Наша главная задача – обеспечение непрерывности бизнес-процессов наших клиентов и у нас есть для этого все необходимые ресурсы, в том числе межсетевые экраны следующего поколения различной производительности и другие решения единой экосистемы безопасности UserGate SUMMA», - отметил менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

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UserGate – российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами.