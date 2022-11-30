«Мультифактор» и «Инфосистемы джет» подписали партнерское соглашение

ИТ-компания «Инфосистемы джет» подписала партнерское соглашение с отечественным разработчиком «Мультифактор» и пополнила свой портфель системой многофакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Решение входит в реестр российского ПО.

Продукт Multifactor используется для защиты от несанкционированного доступа к средствам коммутации, аппаратным и программным межсетевым экранам, средствам облачной виртуализации, удаленным рабочим станциям и VDI, облачным приложениям, а также к инфраструктуре под управлением Microsoft Windows и Linux.

В рамках партнерства специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» будут выполнять внедрение систем Multifactor, а также интегрировать их со смежными системами заказчиков для усиления контроля удаленного подключения к корпоративным информационным системам.

«В этом году мы стали пристальнее следить за российскими игроками рынка ИБ. Система многофакторной аутентификации Multifactor показала себя технически зрелым решением, не уступающим западным аналогам. Продукт от «Мультифактор» стал первым SaaS-решением в нашем портфеле по направлению безопасной аутентификации», — сказал Александр Лопатин, руководитель направления инфраструктурной безопасности компании «Инфосистемы джет».

«Мы продолжаем расширять партнерский канал и наращивать объемы продаж решения Multifactor. Этот стратегический союз дает новые возможности удовлетворить потребность рынка в решениях многофакторной аутентификации», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».