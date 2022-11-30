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В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок

Компания «Промобот», производитель автономных сервисных роботов, объявила о разработке платформы для создания ботов-охранников – Promobot Nested Chat. Это интеллектуальная платформа разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения. Платформа создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных сайтах, а также классификации входящих сообщений. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Одним из первых чат-ботов созданных на базе платформы, стал робот-цифровой охранник. В основные задачи бота входит определение контекста входящих сообщений в почте и мессенджерах, ответы на уточняющие вопросы, фильтрация и распределение входящих писем и сообщений и др. Важной особенностью бота, является то, что он способен обращаться к пользователям первым, что дает ему гораздо больший потенциал продаж. Помимо этого, бот может общаться на нескольких языках. На данном этапе планируется использовать русский и английский языки.

«С 2015 г. мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас, мы, наконец, подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков», – сказал Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», средняя доля спама в мировом почтовом трафике в 2021 г. составила 45,56%. При этом 8% писем носили фишинговый характер и примерно столько же — распространялись с вложенными вредоносными файлами. Согласно представленным сведениям, больше всего спама в 2021 г., как и в 2020 г., исходило из России (24,77%), чья доля выросла на 3,5 процентных пунктов. Германия (14,12%) прибавила 3,15 п. п. и осталась на втором месте. За ней следуют США (10,46%) и Китай (8,73%), также сохранившие позиции с предыдущего отчетного периода.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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