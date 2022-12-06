Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.» делают доступной реализацию строгой двухфакторной аутентификации в рамках инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI).

Благодаря авторизации по цифровому сертификату, хранимому «на борту» токена и смарт-карты, строгая двухфакторная аутентификация обеспечивают защиту учетных записей. А хранение на токенах и смарт-картах ключевой информации различных СКЗИ дает возможность применять их в качестве средства аутентификации, электронной подписи и шифрования в прикладном программном обеспечении и различных электронных сервисах, которые могут быть востребованы пользователями виртуальных рабочих мест.

«Применение линейки токенов и смарт-карт JaCarta в различных сценариях, включая строгую двухфакторную аутентификацию – важный шаг к обеспечению безопасности виртуальных рабочих мест, развернутых с помощью «Базис.WorkPlace». Проведенное тестирование показало, что отечественные продукты от «Аладдин Р.Д.» и «Базис» уже сейчас предлагают заказчикам современные, удобные и безопасные решения, ничем не уступающие зарубежным аналогам, а местами и превосходящие их», – сказал Сергей Челышев, руководитель направления интеграции «Аладдин Р.Д.»

«Важно, что благодаря введению токенов и смарт-карт мы сможем значительно повысить степень защищенности данных и разработок наших клиентов. Сертифицированный «тонкий клиент» не имеет доступа к внешним устройствам хранения информации, за исключением электронных ключей-токенов, в памяти которых могут храниться параметры конфигурации и данные для двухфакторной аутентификации. Все основные приложения запускаются и выполняются на сервере, а пользовательский терминал служит только для ввода-вывода информации. Отсутствие, разграничения доступа к данным и к программам, поддержка шифрования сетевого трафика позволяют достичь максимального уровня защиты», – отметил Яков Равшанов, директор департамента клиентских решений «Базис».

Сертификат совместимости подтверждает корректность работы ПО «Базис.WorkPlace» с USB-токенами и смарт-картами моделей JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ. Для считывания смарт-карт рекомендовано использовать смарт-карт ридер JCR721 производства «Аладдин».