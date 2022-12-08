Цифровой аудитор. В России создали сервис, который предупредит риски информационной безопасности

Компания «Стахановец» разработала сервис, который предупреждает работодателей об уязвимостях в информационной инфраструктуре.

Решение выявляет бизнес-риски, ставящие под угрозу сохранность коммерческой тайны. Оно помогает настраивать гибкие права доступа, а также блокировать запуск нежелательных ресурсов на рабочих компьютерах. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Программа умеет замечать диверсии сотрудников, пресекая попытки копирования коммерческих данных на съемные носители и отправки важных файлов по личной почте. Также по манере набора текста она определяет, если за устройством оказался не работник, а кто-то другой.

В отличие от обычных систем кибербезопасности (их называют DLP, Data Leak Protection), отечественная разработка проводит поведенческий анализ пользователей, и заряжена нейросетями, которые обрабатывают все виды информации: видео, текст и звук.

«Порядка 10-15% информации, выставленной на продажу в даркнете, появилась там в связи с действиями недобросовестных сотрудников. Нарушителей, фотографирующих или передающих третьим лицам ценные документы, невозможно отследить с помощью стандартных DLP-систем, а использование обычного видеонаблюдения не дает возможности пресечь кражу и обеспечить надежные доказательства вины инсайдера», — сказал Александр Канатов, операционный директор компании «Стахановец».

Комплекс определяет, если кто-то пытается сфотографировать экран, и тут же скрывает всю важную информацию и уведомляет об инциденте. Встроенная система распознавания лиц поможет идентифицировать работника, использующего чужую учетную запись.

Анализ текста и звука позволяет выявить подозрительные переписки и звонки сотрудников, вылавливая в них маркеры секретной информации.

В финансовых структурах, таких, как банки или кредитные организации, комплекс позволяет установить в организации «принцип четырех глаз». Его суть заключается в том, что важные документы, связанные с выделением средств, должны независимо проверяться двумя разными сотрудниками.

Система уже успешно защищает производственную тайну в металлургических компаниях, нефтехимических холдингах, госучреждениях и частном бизнесе.

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«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP). Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., находится в реестре российского ПО и имеет сертификацию ФСТЭК России.