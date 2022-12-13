Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Техника
|

«Ситилинк» запустил услуги для бизнеса по установке СКУД и систем видеонаблюдения

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил услугу по подбору, настройке и установке систем безопасности и видеонаблюдения для корпоративных клиентов. Новая услуга будет доступна в 60 городах присутствия. Ритейлер также расширит ассортимент в данных категориях. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Самой популярной «охранной» категорией среди корпоративных клиентов «Ситилинка» за три квартала 2022 г. стали камеры для видеонаблюдения. За ними в списке расположились видеорегистраторы и аксессуары для видеокамер. «Ситилинк» ведет работу по расширению портфеля брендов – скоро в ассортименте появятся системы популярных брендов Zkteco, Smartec, Viguard, Vizit и др.

Чтобы корпоративные клиенты могли приобрести полноценное решение для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем видеонаблюдения, ритейлер запустил пакет услуг по данным направлениям. Специалисты «Ситилинка» помогут с выбором оптимального оборудования, при необходимости сделают обследование объекта и произведут монтаж системы «под ключ».

«Мы видим повышенный спрос на системы видеонаблюдения и защиты бизнеса в этом году – и добавили в портфель услуг установку таких систем. Потребности и подход к реализации систем контроля у небольшого магазина, офиса или крупного банка/промышленного предприятия кардинально отличаются: от простого бюджетного решения до сложных дорогостоящих вариантов, требующих значительной проработки начиная от выбора оборудования, работ по внедрению и дальнейшему обслуживанию. Мы готовы реализовать разные сценарии по запросу клиента», - сказала Екатерина Максимова, руководитель развития сервисного направления B2B «Ситилинка».

Услуги уже запущены в Москве и крупных городах РоссииКазани, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Уфе и других – и до конца 2022 г. будут доступны в еще 60 городах присутствия компании «Ситилинк».

***

«Ситилинк» – российский интернет-магазин. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов, 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Арестованы хакеры, нажившиеся на налоговой системе США. Им грозит по 20 лет тюрьмы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще