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Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA

Приложение позволит работать с сервисами аутентификации на основе OTP.

Мобильное приложение Aladdin 2FA – это часть программного решения для двухфакторной аутентификации, разворачиваемое совместно с JaCarta Authentication Server (JAS). Решение реализует функцию безопасной передачи пользовательского аутентификатора (OTP) на этапе регистрации, а также предоставляет полный контроль над пользовательскими мобильными аутентификаторами: выпуск неклонируемых аутентификаторов, отслеживание статуса их активации. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Aladdin 2FA совместно с JaCarta Authentication Service обеспечивает защиту аутентификатора на этапе передачи его пользователю: пользователь получает свой аутентификатор по защищенному каналу; выпускаемый аутентификатор может быть установлен только на одно устройство; выпущенный аутентификатор невозможно клонировать или передать на другое устройство.

Мобильное приложение Aladdin 2FA поддерживает все распространенные стандарты формирования одноразового пароля: TOTP (RFC 6238) и HOTP (RFC 4226). Помимо использования совместно с JAS, мобильное приложение Aladdin 2FA может использоваться как аутентификатор со всеми под-держивающими OTP-аутентификацию сервисами, так как позволяет работать в стандартном, не-защищенном режиме.

Aladdin 2FA для ОС «Аврора» уже доступно для загрузки и представлено в каталоге приложений.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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