Bi.Zone запустила платформу Cyber Polygon для индивидуальных тренировок

Bi.Zone открыла бесплатную платформу для прохождения технического тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Теперь задания можно выполнять индивидуально, в любое время и сколько угодно раз.

Cyber Polygon — международный онлайн-тренинг для укрепления кибербезопасности на всех уровнях. Ранее мероприятие проводилось раз в год, а участвовать могли только команды от организаций. Теперь возможность потренироваться есть и у индивидуальных специалистов. Доступ к заданиям бесплатный, проходить их можно в любое удобное время.

На платформе уже доступны 50 заданий, которые решали участники Cyber Polygon 2021. По сценарию злоумышленники реализовали атаку на цепочку поставок (supply chain) в рамках корпоративной экосистемы. Участникам предстоит расследовать инцидент с использованием техник классической компьютерной криминалистики и подхода threat hunting.

«В прошлом году желающих попасть на тренинг было так много, что у нас получилось принять лишь пятую часть. А в текущих условиях компании особенно остро нуждаются в компетентных специалистах по безопасности, — сказал Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям Bi.Zone. — Поэтому мы открыли платформу для всех желающих, и теперь улучшить свои навыки могут как команды от организаций, так и отдельные сотрудники.