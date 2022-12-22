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В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности

«Сёрчинформ» представила обновление SIEM-системы, которое расширяет возможности по контролю сетевого оборудования. Теперь «Сёрчинформ SIEM» может собирать события из VipNet, сетевого шлюза безопасности от отечественного производителя «Инфотекс». VipNetConnector – это криптошлюз (Site-to-site, RA VPN) и сервер-маршрутизатор конвертов, содержащих зашифрованные служебные данные и данные клиентский приложений.

Для VipNetConnector в «Сёрчинформ SIEM» доступны 5 предустановленных правил: ошибки входа под учетными данными администратора; ошибки входа под учетными данными пользователя; операции с правилами фильтрации трафика; перезагрузка узла кластера; экспорт справочников, ключей и настроек.

Два первых правила срабатывают, когда администратор или пользователь ошибается при попытке входа в учетную запись, а также при реализации атаки извне методом полного перебора пароля (brute-force attack). События из разряда «Операции с правилами фильтрации трафика» не несут в себе информации об угрозах, но полезны при проведении расследований или настройке правил кросс-корреляции. «Перезагрузка узла кластера» указывает на нарушение отказоустойчивости кластера, а «Экспорт справочников, ключей и настроек» может говорить о несанкционированных действиях со стороны пользователей.

«В компаниях с географически распределенной инфраструктурой всегда востребованы решения сетевой безопасности с дополнительными гарантиями защиты при работе в VPN. Потребность в таких продуктах возросла с началом пандемии, а уже в этом году компаниям понадобился не просто криптошлюз, а российский криптошлюз. Мы всегда прислушиваемся к запросам заказчиков, поэтому добавили в SIEM-систему VipNetConnector – отечественный сетевой шлюз безопасности», – сказал системный аналитик компании «Сёрчинформ» Павел Пугач.

Также в I квартале 2023 г. в «Сёрчинформ SIEM» появятся коннекторы для российских СЗИ SecretNet Studio (обеспечивает безопасность рабочих станций и серверов), АПШК «Континент» (служит для контроля событий криптошлюза) и UserGate (межсетевой экран).

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