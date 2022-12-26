В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен»

«Актив» и ЦРПТ обеспечили поддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0 и новее для Android.

«Честный знак» — национальная система маркировки и прослеживания продукции. Маркировка и регистрация в системе «Честный знак» возможны только с применением усиленной квалифицированной подписи — УКЭП. Электронная подпись нужна всем участникам товарооборота: производителям, экспортерам, логистическим компаниям, дистрибьюторам, оптовикам и розничным точкам. При отгрузке производитель передает права на продукцию оптовой компании, отправляя электронный универсальный передаточный документ (УПД) при помощи системы электронного документооборота (ЭДО) – в нем указаны все коды отправляемых товаров. При приемке покупатель подписывает усиленной КЭП УПД и передает его в систему маркировки.

Бесплатное мобильное приложение «Честный знак.бизнес» предназначено для работы с маркированными товарами в рамках национальной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Оно помогает бизнесу работать с маркированными товарами и оформлять УКЭП на смартфоне, без входа в личный кабинет на стационарном компьютере.

Активные криптографические токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» имеют аппаратную реализацию российских и международных криптографических стандартов. Устройства предназначены для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах. Продукты линейки являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ, сертифицированы по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России по 4 уровню доверия (УД 4). «Рутокен ЭЦП 3.0» обладают высокими скоростными характеристиками — подписание документов не требует длительного ожидания, даже при работе по беспроводному каналу NFC. В отличие от токенов «Рутокен Lite» бесконтактные устройства «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» не требуют контактного подключения, а ключи электронной подписи никогда не покидают памяти токена или смарт-карты, что обеспечивает высокую степень безопасности информации.

При работе с мобильным приложением «Честный знак.бизнес» необходимо отсканировать штрих-коды, и, создав УПД, подписать его квалифицированной электронной подписью с помощью контактного или бесконтактного устройства «Рутокен». Документ автоматически будет отправлен в систему маркировки и отобразится в личном кабинете пользователя системы «Честный знак». Поддержка устройств «Рутокен» реализована в приложении с версии 1.11.0 и выше для устройств на Android.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Подтверждение подлинности документов УКЭП в системе «Честный знак» – обязательная процедура. Таким образом обеспечивается защита электронного документооборота, подтверждается подлинность и неизменность информации. В то же время, пользователям системы нужно работать с документами быстро и быть уверенными в безопасности передаваемых данных. Сотрудничая с коллегами из компании ЦРПТ над интеграцией технологий «Рутокен» в мобильное приложение «Честный знак.бизнес», мы учли все эти условия. Подписание документов происходит без лишнего ожидания, а безопасность данных обеспечивается за счет выполнения всех криптографических операций внутри устройств «Рутокен ЭЦП 3.0».

Артем Чернов, аккаунт-менеджер ЦРПТ, сказал: «Компания «Актив» – ключевой российский разработчик средств информационной безопасности. Благодаря возможностям носителей и программного обеспечения компании «Актив» нам удалось реализовать работу с системой маркировки товаров на мобильных устройствах с возможностью подписания КЭП. Данная возможность поможет тысячам предпринимателей сократить издержки на работу с маркировкой товаров, а также упростить и ускорить подачу документов в ГИС МТ и ЭДО».