Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен»

InfoWatch Arma и «ПО Овен» провели успешные испытания на совместимость межсетевого экрана InfoWatch Arma Industrial Firewall и контроллера «Овен ПЛК210», который широко применяется на различных промышленных объектах для управления системами автоматизации. В результате было установлено, что InfoWatch Arma Industrial Firewall может использоваться совместно с приборами компании «Овен» для защиты промышленной инфраструктуры от несанкционированного доступа и атак злоумышленников в качестве промышленного межсетевого экрана, что особенно актуально при текущем увеличении угроз кибербезопасности.

«В настоящее время особенно важно заместить иностранное оборудование для промышленной автоматизации, и мы рады видеть, что на этом рынке есть уверенные игроки. Для нас было важно адаптировать межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall под ПЛК210 и обеспечить совместимость комплексов. Во время испытаний на совместимость наши продукты показали устойчивую работу. Это дает заказчикам возможность использовать данное комплексное решение для обеспечения безопасности», – сказал Игорь Душа, директор по развитию продуктов InfoWatch Arma.

«Овен ПЛК210» – это современный контроллер широкого спектра применения в средних и распределенных системах автоматизации, который обладает широкими коммуникационными возможностями и может работать при температуре окружающей среды от -40 до +55. По словам производителей, устройство обладает большими возможностями с точки зрения адаптации к элементам сетевой инфраструктуры.

«Наши приборы поддерживают основные промышленные и прикладные протоколы. Основным коммуникационным интерфейсом «Овен ПЛК210» является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор, позволяя работать в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия. Для быстрой адаптации клиентов к новому оборудованию на сайте компании «Овен» доступен специальный обучающий видеокурс. Все наши приборы проходят всестороннее тестирования и имеют подтверждающие сертификаты, в том числе и сертификат промышленной безопасности. Мы рады открыть новые возможности по защите объектов автоматизации от несанкционированного вторжения совместно с компанией InfoWatch Arma», – отметил Степан Бондарев, продукт-менеджер «ПО Овен».

Появление возможностей для совместной работы InfoWatch Arma Industrial Firewall с контроллером ПЛК210 расширит применяемость межсетевого экрана, способного отражать хакерские атаки и обеспечивать безопасную работу самых современных информационных систем с применением элементов Индустрии 4.0.