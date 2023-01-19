Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак

«Ростелеком-Солар» сообщила о том, что защищает онлайн-ресурсы правительства Магаданской области от киберугроз. К сервису защиты веб-приложений WAF (Web Application Firewall) подключены основные сайты органов исполнительной власти региона и поддомены. С марта с его помощью было выявлено более 1,6 тыс. атак с высокой степенью критичности, которые не увенчались успехом. Сервис Anti-DDoS обеспечивает бесперебойный доступ к сайту для пользователей.

В 2022 г. онлайн-ресурсы стали одной из ключевых мишеней хакеров. Особенно явно этот тренд прослеживался в начале года. Как показало исследование экспертов «Ростелеком-Солар», в I квартале почти 80% критических киберинцидентов было связано именно с атаками на веб. Хакеры взламывали сайты ради дефейса, а к середине года стали активнее размещать на ресурсах вредоносное ПО, чтобы заражать компьютеры пользователей. DDoS же использовался, чтобы сделать недоступными социально значимые сайты и создать социальное напряжение в обществе.

«Мы понимаем, что госсектор всегда был в центре внимания злоумышленников, а в минувшем году количество атак значительно увеличилось. Поэтому не повышать безопасность инфраструктуры невозможно. Мы выбрали именно сервисную модель, так как она позволяет обеспечить киберзащиту силами экспертов сервис-провайдера, снизить совокупные расходы на кибербезопасность и сделать их плановыми. Почти год сотрудничества с «Ростелеком-Солар» показал эффективность подобного подхода к ИБ-защите, и мы планируем расширять наше сотрудничество», – сказал министр цифрового развития и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко.

Межсетевой экран уровня приложений (WAF) обеспечивает защиту веб-ресурсов правительства Магаданской области от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10), выявляя угрозу и блокируя ее. В частности, сервис фиксировал неудачные попытки выполнения несанкционированных запросов к серверу (SQL-инъекций), подделки страницы сайта и внедрения в нее вредоносного кода (XSS-атака), получения доступа к локальным файлам сервера (атака Path Traversal). В случае успеха хакеры могли бы получить доступ к конфиденциальным файлам, управлять базой данных веб-приложения, подделывать запросы пользователей.

Защита от DDoS-атак не позволяет злоумышленникам «забить» канал связи мусорными запросами и сделать сайт недоступным для легитимных пользователей. Благодаря сервису инфраструктура госорганизации способна противостоять мощным атакам. В частности, вредоносный трафик шел с IP-адресов Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, США.

«Последний год спрос на услуги защиты онлайн-ресурсов действительно растет, так как веб-уязвимости как точку входа в организацию стали активнее использовать высокопрофессиональные злоумышленники. Благодаря взаимодействию с ИБ-службой заказчика мы оперативно внесли изменения в настройки межсетевого экрана, сформировав правила блокировки, актуальные для веб-ресурса правительства Магаданской области. За счет этого удалось свести до минимума ложные срабатывания и гарантировать точную блокировку вредоносных активностей», – отметила директор по развитию региональных продаж B2G «Ростелеком-Солар» Наталья Ким.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

JavaScript «заразил» Python хитрой уязвимостью, от которой годами страдает сам

Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы

Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома

Хакеры набросились на госучреждения, атакуя их через уже залатанную «дыру» в VPN Fortinet

Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще