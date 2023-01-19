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Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила цифровую систему видеонаблюдения в городе Рассказово, связав в единый информационный центр городские камеры наружного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала городскую систему цифрового видеонаблюдения Рассказово, дополнив ее десятком новых камер наружного наблюдения и оптоволоконной сетью, объединяющей и ранее установленные видеокамеры в оживленных транспортных и общественных местах города. Обновленная система работает на двух умных остановках, на центральных городских улицах, а также контролирует безопасность на въезде в Рассказово. Кроме этого, в систему интегрирован существующий проекционный пешеходный переход с функцией распознавания пешеходов.

Весь видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в дежурную часть полиции, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу городской администрации. Диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать правонарушения, например, кражи или порчу имущества.

«Цифровые технологии позволяют оптимизировать городские ресурсы и развивать инфраструктуру, делать общественные пространства более безопасными и комфортными для работы и отдыха горожан. В объективе видеокамер – самые оживленные улицы, опасные перекрестки и подъездные трассы. К тому же все камеры установлены на нужной высоте, под определенным углом обзора, так что «слепых зон» в системе практически нет. Таким образом, система видеонаблюдения заботится о жителях города и городском имуществе», – отметил директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

«Сотрудничество с МТС уже сегодня приносит позитивные результаты для жителей нашего города. Например, с помощью установленных камер правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления по горячим следам – будь то уличные воры или вандалы, решившие испортить лавочки в парке. В 2023 г. мы намерены масштабировать проект и в дальнейшем планируем увеличить число подключенных видеокамер и внедрить дополнительный функционал на основе технологий искусственного интеллекта. Это позволит решать еще больше задач в рамках проектов «Безопасный город» на базе уже существующей системы», – сказал глава города Рассказово Алексей Колмаков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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