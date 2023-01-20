SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC

Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Таким образом, для клиентов Solar JSOC теперь доступны на выбор две отечественные системы мониторинга ИБ. SIEM «Лаборатории Касперского» позволяет централизованно собирать, анализировать и проводить корреляцию событий кибербезопасности из различных источников данных для оперативного выявления и предотвращения киберинцидентов.

Solar JSOC ― первый и крупнейший в России коммерческий Security Operations Center (SOC), защищающий более 250 ключевых российских компаний из различных отраслей. Центр более 10 лет оказывает сервис мониторинга и реагирования на инциденты ИБ и более 5 лет реализует проекты построения SOC для заказчиков.

Один из ключевых инструментов SOC — SIEM-система. При этом «Ростелеком-Солар» традиционно стремится предоставить клиентам возможность выбора платформы под их задачи. Весной 2022 г. в компании приняли решение дополнить сервисный портфель платформой KUMA, высоко оценив гибкость архитектуры, возможность принимать и обрабатывать большие потоки данных и понятный процесс миграции с других решений. Кроме того, продукт поддерживает широкий перечень коробочных коннекторов к типовым источникам логов. Важную роль в процессе внедрения сыграла готовность «Лаборатории Касперского» оперативно доработать функционал продукта согласно строгим требованиям Solar JSOC и актуальным запросам рынка. Все эти факторы позволили почти в 2 раза ускорить интеграцию и запуск сервиса: полный цикл занял всего 4 месяца.

Опыт Solar JSOC может быть полезен тем компаниям, которым необходимо осуществить миграцию с иностранных решений. Чтобы сделать этот процесс комфортным, заказчики могут обратиться к сервис-провайдерам, которые оказывают услуги мониторинга и консалтинга в области SOC. Сервис на базе KUMA поможет оперативно обеспечить защиту инфраструктуры благодаря передаче ряда функций внешним специалистам.

«У „Лаборатории Касперского” и „Ростелеком-Солар” серьезные планы относительно тесной совместной работы для повышения уровня защиты компаний на российском рынке. Мы учитываем требования Solar JSOC, основанные на реальном опыте мониторинга многочисленных клиентов. Это позволило нам развивать KUMA с пониманием реальных потребностей заказчика ― не просто соответствовать тенденциям рынка, а решать актуальные задачи», ― сказал Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».

«Внедряя вторую SIEM, мы были заинтересованы в сохранении качества сервиса. И это удалось благодаря наличию в SIEM-системе максимально гибкого функционала по разработке корреляционных правил, подключению источников событий, возможностям интеграции с внешними системами. Мы также отметили лёгкость и прозрачность миграции с решений зарубежных вендоров, в том числе за счёт схожих подходов в архитектуре и использования единого формата событий. Кроме того, коллеги из „Лаборатории Касперского” проявили персонализированный подход и оперативно учитывали наши потребности и пожелания в развитии продукта. В итоге доработанная версия KUMA по эффективности соответствует уровню лучших решений того же класса от зарубежных вендоров», ― отметил Максим Жевнерев, руководитель отдела развития технологий и перспективных услуг SOC в «Ростелеком-Солар».