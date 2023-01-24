СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»

Компании «Айти бастион» и «Код безопасности» завершили тестирование интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функциональности продуктов обоих вендоров интегрированное решение способно решать задачи не только комплексной защиты сети, но и обеспечивать безопасный удаленный доступ в периметр организаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Айти бастион».

Расширяя возможности собственных решений и собственных независимых проектов технологических партнерств, компании реализовали задачу по комплексному сценарию защиты и доступа в сеть организации с учетом высоких нагрузок на канал связи.

В рамках данного решения задействованы: брокер сетевых пакетов DS Integrity NG, обеспечивающий агрегацию, балансировку и оптимизацию трафика. Платформа способна обеспечивать пропускную способность до 2,24 Тбит/с; «Континент 4», универсальное устройство корпоративного уровня для всесторонней защиты сети (UTM inc. NGFW) с поддержкой алгоритмов ГОСТ; Комплекс СКДПУ НТ, обеспечивающий полный цикл контроля и мониторинга привилегированных пользователей от момента аутентификации пользователя до обнаружения инцидентов в удаленных подключения на основе алгоритмов поведенческого анализа.

Интегрированное решение позволило на практике реализовать задачи по отказоусточивости канала, поддержку его высокой пропускной способности, сегментации целевого трафика, изоляции трафика для удаленных подключений к критическим объектам инфраструктуры и повышения прозрачности и контроля удаленного доступа внутри периметра инфраструктуры.

«Интеграция с продуктами компании “Код безопасности” – важный для нас шаг, поскольку это крупный игрок на отечественном ИБ-рынке. Интеграции и подтверждение совместимости продуктов на уровне отечественных производителей в текущих условиях – это гарантия того, что заказчики смогут обеспечивать безопасность своей инфраструктуры качественными и надежными решениями. С таким технологическим партнером еще большему числу заказчиков станет удобнее выстраивать комплексную защиту своей инфраструктуры», – сказал технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

«Совместное решение наших компаний – это, прежде всего, ответственность перед нашими заказчиками. Сегодня мы должны объединить усилия для создания передовых продуктов, отвечающих реальной картине ландшафта киберугроз. Высокая экспертиза наших команд позволила создать проект, отвечающий всем критериям защиты периметра сети», – отметил коммерческий директор «Код безопасности» Федор Дбар.