ESMP теперь представлена в портфеле компании OCS

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, начинает сотрудничество с компанией «Ростелеком-ЦОД». В рамках партнерства OCS будет продвигать программную платформу ESMP (Enterprise Service Management Platform), позволяющую создавать полноценную систему управления сервисами для крупных территориально-распределенных компаний и обеспечивать автоматизацию процессов управления ИТ, HR, АХО, ОЦО, финансов, ИБ и любых других внутренних служб. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Компания OCS будет предлагать новое решение своим партнерам, с которыми сотрудничает по направлению автоматизации внутренних сервисов. Поддержкой и продвижением программной платформы ESMP среди российских интеграторов, ищущих для своих заказчиков импортозамещающие решения класса ITSM (IT Service Management), занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

«Наши эксперты по продуктам готовы предоставлять партнерам все необходимые консультации, помогать организовывать демонстрации и пилоты, планировать миграцию и строить проекты с нуля с привлечением смежных решений, как программных, так и аппаратных. Мы также предоставляем более сотни дистрибьюторских сервисов: от технических и финансовых до сейловых и маркетинговых», – сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

«ESMP – наша собственная разработка, которая не только позволит автоматизировать все процессы сервис-деска, но и станет надежной платформой для совершения плавного перехода с платформ зарубежных вендоров, которые покинули российский рынок, на отечественную платформу. Сотрудничество с одним из лидеров дистрибьюторского рынка информационных технологий поможет нам продемонстрировать весь функционал нашего продукта, привлекая тем самым новых заказчиков», - сказал директор по развитию и поддержке партнерской сети «Ростелеком-ЦОД» Вячеслав Хренов.

ESMP – отечественная ITSM-платформа enterprise-уровня, предназначенная для автоматизации работы любых сервисных подразделений от ИТ до HR. Разработка включает в себя несколько модулей: удобный модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code (Service Manager), портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском (Client Portal), конструктор для создания дашбордов и отчетов, преобразующий данные в понятную инфографику и аналитическую отчетность (Metrica), модуль создания цифровых помощников – чат-бот (Button) и лингвистический самообучающийся модуль – нейросеть (Lingvo).

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«Ростелеком-ЦОД» - управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, ESM-платформы, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, DataLine, Ngenix, Tionix, ТЦИ, Ростелеком-ЦТ и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ». Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III с общей емкостью 13,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками (крупнейшая в России точка обмена трафиком MSK-IX), телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов. «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2020).

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 году предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.